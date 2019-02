Blanensko, Vyškovsko – K uzavírce Dukelské ulice v Boskovicích na Blanensku přibyla další. O prázdninách se zcela uzavře cesta na Staré Blansko. Opravy ulic trápí také řidiče ve Vyškově.

Oprava silnice. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Od začátku týdne je uzavřená část Štefánikovy ulice v Boskovicích. Město o ní obyvatele informovalo minulý týden ve středu. „Moc by mě zajímalo, kdy se o uzavírce rozhodlo a proč to vlastníkům přilehlých nemovitostí nikdo včas neřekl,“ stěžovala si na sociálních sítích třeba Marcela Langová.

Nesouhlas vzbuzuje i důvod uzavírky. Dělníci při ní propojí dosud slepou Štefánikovu ulici s Nádražní. „Odlehčí provozu v Sokolské a Havlíčkově ulici, projdou i pěší,“ zdůraznila smysl dlouho plánované stavby místostarostka Boskovic Dagmar Hamalová. To si nemyslí Marie Javůrková. „Štefánikova je už teď přeplněná a budou velké problémy s najetím do Havlíčkovy,“ napsala v komentářích žena.



Stavba v místech, kde dopravu komplikuje křižovatka s blízkým železničním přejezdem, potrvá do konce listopadu a bude stát k šesti milionům korun.

Uzavřené ulice∙ K uzavřené Dukelské ulici v Boskovicích přibyla uzavírka Štefánikovy. Skončí v listopadu.

∙ V Blansku opravy v Komenského ulici v létě zcela odříznou Staré Blansko.

∙ Ve Vyškově bude ulice Havlíčkova znovu průjezdná příští týden.



Od března komplikují dopravu a život obyvatel opravy vodovodu, kanalizace a silnice v Komenského ulici v Blansku. Zatím přes železniční trať na Staré Blansko projedou auta do tří a půl tuny. O letních prázdninách se dělníci přesunou ke kolejím a tím znemožní řidičům projet úplně.



Všichni budou muset přes Olešnou a jedna cesta do centra města se jim prodlouží o víc než deset kilometrů. „Neumíme si to představit. Teď jezdíme nakupovat v poledne, když mají dělníci přestávku. Jinak bychom neprojeli,“ řekla jedna z tamních obyvatelek Jarmila Burdová. Do blízkého obchodu pojede dvacetikilometrovou oklikou.



Různé varianty s předstihem vyzkoušeli hasiči. Neprojeli. „Jednotky dobrovolných hasičů budou držet služby v prostorách jedné z tamních firem. Sanitky pojedou přes Olešnou,“ vysvětlil šéf investičního odboru blanenské radnice Marek Štefan. Opravy stavbaři dokončí v září.



Ve Vyškově kolabuje doprava ve špičkách kvůli opravám silnic v ulicích Havlíčkova a 9. května. „Zůstal jsem stát v koloně, která vedla od semaforů v křižovatce Nádražní a Brněnské ulice až po vlakové nádraží. Stáli jsme déle než deset minut,“ zlobil se řidič Alois Bartošík. Uzavírka potrvá do konce května.