„Na porod jsem se hrozně těšila, protože jsem již přenášela a už mě to unavovalo. Ovšem zároveň jsem měla hrozný strach, jak se to všechno odehraje. Hlavou mi běhaly myšlenky typu "co když nebude moct být tatínek u porodu?" nebo "co když budou chtít, abych měla roušku?". Hrozně mě tyto představy stresovaly,“ vzpomíná Šubrtová.