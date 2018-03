Květný pátek: davy věřících i vlněné papuče

Sloup /REPORTÁŽ, FOTOGALERIE/ – Zástupy věřících v kostele, desítky stánků, kolony aut. Sloup v srdci Moravského krasu se na Květný pátek každoročně mění v lidské mraveniště. Na největší pouť v obci míří davy. „Je to symbolický začátek Svatého týdne v regionu. První mše začíná už v pět hodin ráno a řada věřících z okolí do kostela vyráží pěšky. Třeba farníci z Blanska dnes vycházeli ve čtyři hodiny ráno,“ říká blanenský farář Jiří Kaňa.

Přivstala si také pětaosmdesátiletá Marie Buchtová ze Sloupu. „V kostele jsem byla už v pět hodin ráno. Na první mši. Chodím tak vždycky, protože později už je kostel plný cizích lidí. Ale pouť není jen o mších a modlitbách. Je to v obci velká událost. Je zde spousta stánků a lidé sem vyráží na Květný pátek na výlet,“ usmívá se důchodkyně.



I vyráží na jarmark před kostel, kupuje si vlněné papuče. „Přesně takové jsem potřebovala. Pěkně hřejí. Myslela jsem také na rodinu. Mám šest pravnuků, tak jsem jim koupila perníčky. Vozí je sem jedna paní z Němčic a jsou úžasné,“ dodává.

Že se jedná nejen pro místní o velký svátek, potvrzuje také sloupský farář Karel Chylík. „Řada lidí z okolních obcí dorazí na pouť pěšky. Letos máme navíc výročí. Uplynulo dvě stě devadesát let od doby, kdy do našeho kostela přivezli z Brna sochu Panny Marie Bolestné,“ upřesňuje duchovní.



Po jedné hodině odpoledne korzuje po chodníku před sloupským kostelem také jedna z místních matek Lenka Binderová. „Šly jsme se s dcerou projít. Zajezdila si na poníkovi. Byla to fajn procházka,“ říká žena. Její šestiletá dcera Laura ukazuje krabici s hračkami. „Mamka mi koupila panenku a jednorožce. Jsou super,“ hlásí nadšeně.



O kousek dál jsou k mání na stáncích perníková srdce, pendreky nebo sýry. Příchozím nevadí ani to, že je pod mrakem a fouká studený vítr.