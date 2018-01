Kurzy na horách? Malí lyžaři stojí tisíce korun

Vyškovsko, Blanensko – Týden na horách, skipas a oblečení na svah vyjdou rodiče z regionu na tisíce korun. Někteří na to nemají a jejich děti se lyžovat nenaučí. Jiní zaplatí lyžařskou školu v okolí.

Děti ze základních škol na Blanensku a Vyškovsku se chystají na kurzy lyžování do Jeseníků nebo Beskyd. Vyrazí tam příští měsíc. Někteří ale zůstanou doma. „Naštěstí to není povinné. Na kurz jsme neměli peníze a myslím, že stejný problém má hodně rodin,“ řekla například Kamila Kocmanová z Blanska.

To potvrzuje i ředitelka Základní školy v Bohdalicích na Vyškovsku Karin Šulcová. „Ze třinácti žáků sedmé třídy jede jen pět. Letošek je opravdu slabý,“ povzdechla si ředitelka. Děti z této malé školy jezdí na kurzy společně s bučovickými. Lyžování v Beskydech rodiče přijde na téměř tři a půl tisíce. „Když nemůžou na hory jet, mají šanci v osmé třídě,“ podotkla ředitelka.

Do Horní Bečvy vyrazí na konci února třicítka vyškovských dětí ze školy Letní Pole. „O kurzy je zájem, sedmáky doplní děti ze sportovních skupin. Kromě lyží se můžou naučit jezdit na snowboardu,“ uvedla zástupkyně ředitele Miroslava Vágnerová. Ještě se prý nestalo, že by celý týden nebylo na čem lyžovat. „V případě, že to opravdu nejde, chodí děti na výšlapy nebo mají k dispozici bazén,“ doplnila Vágnerová. Záloha na kurz je tři tisíce dvě stě korun.

Zhruba čtyři tisíce zaplatí rodiče dětí ze Základní školy v Lipovci na Blanensku. Tři desítky školáků od šesté do deváté třídy se budou učit lyžovat v Jeseníkách. „I pro žáky z prvního stupně pořádáme dva kurzy. Jsou čtyřdenní, jeden v Olešnici a ten druhý v Hodoníně u Kunštátu,“ uvedla zástupkyně ředitelky školy Hana Buchtová. Malí školáci z Lipovce jezdí do Hodonína také poměřovat své dovednosti v závodech Hodonínský lyžař. Stejnou možnost mají žáci prvního stupně v Adamově. „Kurz pro druhý stupeň nepořádáme každý rok, je o něj menší zájem,“ sdělila ředitelka adamovských škol Jana Burianová.

I když přírodní sníh je zatím v nedohlednu, vleky v Olešnici a v Hodoníně u Kunštátu na Blanensku i v Němčičkách na Břeclavsku jsou v provozu. Lyžuje se na technickém sněhu. Rodiče můžou využít služeb lyžařských škol ve všech areálech. „Učíme lyžovat dospělé, školáky i předškoláky. Individuální kurz je nejdražší, stojí šest set korun na hodinu. Pro skupinu dvou až pěti lidí je hodina o sto padesát korun levnější,“ přiblížil ceny vedoucí a zároveň instruktor olešnické lyžařské školy Marek Janča.

Děti od tří do šesti let, které nechtějí lyžovat, si tam můžou v pátek, sobotu a v neděli pohrát v dětském koutku. „Společně si kreslí, čtou, jsou tu třeba kostky nebo stavebnice. O koutek je velký zájem. Jestli to takhle půjde dál, možná jej i rozšíříme,“ řekla Alena Machová ze Skiareálu Olešnice.

Kam s dětmi na lyže

SKIAREÁL OLEŠNICE

∙ Rodiče můžou výuku lyžování svěřit zkušeným instruktorům.

∙ Lekce individuální výuky trvá padesát minut a stojí šest set korun.

∙ V nabídce je také dětský koutek, za hodinu hlídání rodiče zaplatí šedesát korun



SKIAREÁL HODONÍN U KUNŠTÁTU

∙ Má i dětský vlek.

∙ Padesát minut výuky pro jedno dítě stojí čtyři sta korun, pro dvě 680 korun.