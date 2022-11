Obchvat Kuřimi má být součástí výstavby nové silnice I/73, dříve nazývané jako D43, která povede z Brna na Svitavy. Stavba zatím ale ani nezačala. V minulých dnech na toto téma Sukalovský svolal jednání se zástupci obcí, pozval i ministra dopravy Martina Kupku. Ministr uvedl, že za dva roky by mohlo začít řízení o vlivu stavby na životní prostředí v úseku od D1 po Bořitov na Blanensku.

Nová silnice 43 povede přes brněnskou Bystrc: krajský soud žalobu kritiků zamítl

Stavba úseku od D1 přes Kuřim k Bořitovu včetně obchvatu Kuřimi má začít v roce 2030 a v provozu o čtyři roky později. „Bavili jsme se o všech fázích přípravy této stavby. V roce 2024 by měla být celá část posouzení vlivu stavby na životní prostředí, kde dojde k zapojení jednotlivých samospráv a obyvatel z dotčeného území. Zásadní je, abychom stavbu naplánovali tak, aby byla co nejšetrnější k životnímu prostředí,“ sdělil Kupka pro ČTK.

Starosta Sukalovský chce, aby stavba začala co nejrychleji, počítá ale s komplikacemi. „Celá příprava silnice I/73 je už desítky let objektem soudních sporů. Očekáváme, že tomu nebude jinak ani teď. Předpokládáme, že odpůrci využijí všechny možné prostředky k tomu, aby stavba začala co nejpozději," komentoval Sukalovský.

Kapacitní silnice místo I/43: nejblíže stavbě úsek mezi Bořitovem a Svitávkou

Nová silnice 73 povede ve variantě přes brněnskou Bystrc. V roce 2020 o tom rozhodli krajští zastupitelé, kteří odsouhlasili aktualizaci krajských zásad územního rozvoje, včetně této komunikace. Nynější silnice první třídy 43 už je kapacitně nedostačující. Podle řidičů i policistů je současná intenzita dopravy na trase mezi Brnem a Svitavami dlouhodobě za hranou únosnosti.

Přes Lipůvku jezdí po silnici I/43 až pětadvacet tisíc aut denně a čísla rostou. Vše ještě zhoršila roční výluka na železnici mezi Brnem a Blanskem.

Suchou nohou mezi vlakem a autobusem v Kuřimi: modernizace má zpoždění

Situaci na přetížené I/43 má zlepšit výstavba tří mimoúrovňových křižovatek. První vznikne u kuřimské místní části Podlesí a druhá v místě křížení s kuřimskou Blanenskou ulicí. Třetí pak dál ve směru na Svitavy pod Lipůvkou, kde odvede dopravu mířící na Blanensko. Podle posledních zpráv se stavbou těchto křižovatek chtěli státní silničáři začít v roce 2024. Náklady předpokládají ve výši zhruba 1,02 miliardy korun bez daně. „Všechny tři křížení dohromady docela výrazně zprůjezdní silnici I/43," poznamenal před časem Sukalovský.

MARIE BRÝŽOVÁ