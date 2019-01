DOUBRAVICE NAD SVITAVOU - Zápach. Nepříjemná součást života lidí z Doubravice nad Svitavou, kteří bydlí blízko tamní slepičí farmy.

„Když kuřata dorůstají, je to šílené. Vítr se otočí a zápach fouká do dědiny. Čtrnáct dní v kuse v třítýdenním intervalu je zápach cítit a zesiluje se,“ sdělila žena z Doubravice, která si nepřála zveřejnit své jméno. Redakce Blanenského Deníku je však má k dispozici. Lidé v obci proti zápachu dokonce sepsali petici.

Starosta Ladislav Štoudek o problému ví. „Slepičí farma tu funguje asi třetím rokem a je na návětrné straně. Jednali jsme ohledně toho i s lidmi z České inspekce životního prostředí,“ řekl Štoudek.

Ředitel slepičí farmy Petr Balúch tvrdí, že zápach se zesiluje s růstem drůbeže, horkem a tlakovou níží. „Jde o dny, které tvoří asi desetinu roku,“ míní. Podle jeho slov se snaží různými opatřeními omezit zápach na minimum. „Dáváme do potravy a podestýlky pro drůbež neškodné přípravky, které snižují zápach. Dále jsme vysadili dřeviny, aby zabránily větru donést zápach do vesnice,“ řekl Balúch.

Před dvěma měsíci přijel situaci do Doubravice zkontrolovat Lubomír Pelc z České inspekce životního prostředí v Brně. „Na tamní slepičí farmě bylo vše v pořádku,“ vyjádřil se. Podle něj však pracovníci inspekce neměří míru zápachu. Kontrolují pouze, zda v podnicích dodržují všechny předpisy. „Pracovníci těchto zařízení by měli například zpracovávat exkrementy do čtyřiadvaceti hodin,“ přiblížil s tím, že žádný takový podnik zatím zavřen nebyl. Pelc míní, že přestože těchto zařízení je méně než dřív, stížností přibývá. „Je to asi tím, že se na venkov stěhují lidé z měst, a ti nejsou na zápach zvyklí,“ myslí si.