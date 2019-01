Kunštátští žáci se učí i na chodbě. Díky mozaice sluneční soustavy

Kunštát – Jakou barvu má Saturn? V jakém pořadí od Slunce leží Merkur? Zodpovězení podobných otázek nedělá žákům kunštátské základní školy problémy. Co si nezapamatují v hodinách zeměpisu, to je bije do očí při cestě školní budovou. Díky nové malbě v podobě mozaiky z rozbitých kachliček poblíž vchodových dveří.

Autoři nové výzdoby v kunštátské škole: zleva žáci Radim Banya, David Dočekal a školník Pavel Novotný, dole žákyně Zdena Žaludová, Monika Bednářová a učitel Ladislav Dostál. | Foto: Archiv Ladislava Dostála

Vyrobili ji čtyři žáci devátého ročníku se svým učitelem výtvarné výchovy Ladislavem Dostálem. Zednické práce byly v režii školníka. Stěnu nad schodištěm Kunštátští vylepšili už před čtyřmi lety. „Nebyla reprezentativní, tak jsme se rozhodli ji zhodnotit. Obraz nazvaný Svět a čas obsahuje mapu zeměkoule o rozloze pět krát sedm metrů a u jedenácti vybraných měst jsou hodiny s časem. Děti tak mohou porovnávat časové rozdíly v jednotlivých částech světa," popsal učitel Ladislav Dostál. Podobně nevyužitý jim připadal i prostor pod schodištěm. „Prvním nápadem byl obraz podvodního světa. Ten jsem ale mezitím nainstaloval v jedné třídě, proto to trochu ztratilo smysl. Nakonec jsme se rozhodli pro sluneční soustavu. Se Sluncem a planetami. Barvy i posloupnost jsme zachovali, pouze správný poměr velikosti jednotlivých těles realitě odpovídat nemůže," uvědomuje si Dostál. Slunce občas osvětlují reflektorem. „Stěna slouží jako pomůcka žákům v hodinách fyziky nebo zeměpisu. Jelikož se nachází těsně u hlavního vchodu do budovy, neustále kolem ní prochází. Určitě žákům pomůže si toto základní učivo zapamatovat," uvedl učitel. Novinku ale neoceňují jen děti. „Vzbudila zájem i u různých školských spolků, jejichž členové k nám jezdívají na návštěvu. Samozřejmě ne přímo kvůli malbě na zdi, láká je hlavně naše naučně-výtvarná zahrada. Postupně ji dokončujeme," dodal Dostál.

Autor: Ivo Michalík