Nyní se podle něj pracuje na přípravě dalších dvou nákladných projektů. První z nich je obnova fasád zámecké budovy, která by měla přijít zhruba na sto milionů korun. Pokrýt ji mají dotace z evropských fondů. Přibližně padesát milionů má pak stát nová prohlídková trasa. „Přiblíží privátní a hostinské hraběcí pokoje. Soukromé pokoje byly v západní části zámku. Víme přesně, jak byly vybaveny. Mobiliář máme v depozitář. Práce na nové prohlídkové trase zahrnou výměnu oken, restaurování kamen, podlah a mobiliáře. Začínáme pracovat na přípravě projektu. Stejné je to s obnovou fasád,“ uzavřel Štěpán.

Ve tmě svítí už zdálky. Kunštátský zámek má nejen novou elektroinstalaci v komnatách a dalších vnitřních prostorách, ale také venkovní osvětlení. Rekonstrukce elektrických rozvodů přišla podle tamního kastelána Radima Štěpána na více než šest milionů korun. „V hlavní zámecké budově byla elektroinstalace ze začátku minulého století. Další místa pak měla rozvody z padesátých, šedesátých let, vše ve špatném stavu. Někde dokonce elektřina nebyla zavedená vůbec. Rekonstrukce byla řešena klasickým způsobem. Na zdech jsou porcelánové zásuvky a vypínače, ve zdech pak splétané kabely,“ upřesnil Štěpán.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.