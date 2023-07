Šéf je potvrzený. Kulturní středisko v Blansku povede promotér Tomáš Mokrý

To, co část blanenské veřejnosti vnímala jako předem jasnou věc, se stalo. Radní jmenovali ředitelem Kulturního střediska města Blanska Tomáše Mokrého. Příspěvkovou organizaci dočasně vedl už od února na dobu určitou do doby, než bude vybraný nový ředitel.

Tomáš Mokrý na Blanensku prorazil s vlastní reklamní a produkční agenturou. V regionu také pořádal festivaly a kultuní akce. Nyní j enový šéf kulturního střediska v Blansku. | Foto: se souhlasem Tomáše Mokrého