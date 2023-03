Končící šéf kultury v Blansku Vít Šujan: Z odvolání jsem rozčarovaný

Zmínil například personální obsazení organizace, kde je podle něj poddimenzovaný vlastní produkční tým. Dále pak některé dlouhodobé smlouvy, které jsou pro kulturní středisko nevýhodné. „Jako třeba smlouva na on-line předprodej lístků. Tu jsme už vypověděli a nyní jednáme o jiném poskytovateli. Akce pořádané KSMB měly tendenci sklouzávat do formátu pro méně početné publikum. Musíme se pokusit to vybalancovat. A pořádat více komerčních akcí, které na to vydělají. Oslovit mnohem širší publikum než dosud, nabídnout žánrově pestřejší program, lépe využít vlastní prostory a jinak se o ně starat,“ sdělil.

FARMÁŘSKÉ TRHY V NOVÉM

Nastínil také přesun farmářských trhů z náměstí Republiky na nedalekou pěší zónu v Rožmitálově ulici a rozvinul téma vybudování venkovního amfiteátru v rekreační oblasti Palava. „Absence venkovního zázemí je pro Blansko asi největší mínus. Velkým kapelám a organizátorům koncertů nemáme co nabídnout. Připravit zámecký park pro velkou akci je otázka více jak dvou set tisíc korun. Navíc má omezenou kapacitu. Proto není Blansko pro pořádání venkovních akcí atraktivní,“ dodal Mokrý s tím, že nový koncept připravil pro období letošního a loňského roku.

K představení jeho vize došlo až v závěru zastupitelstva, protože vládnoucí koalice ostatní přehlasovala a bod o problematice KSMB do oficiálního programu nebyl zařazený. Za to si vysloužila od příchozích z blanenské kulturní komunity pískot a hlasitý nesouhlas. Opoziční zastupitelé poukazovali na to, že Mokrý souběžně jako ředitel městské organizace podniká prakticky ve stejné branži. Upozorňovali na možný střet zájmů. Někteří se podivovali, že bude pro Blansko jako úspěšný podnikatel pracovat na plný úvazek. Což Mokrý vzápětí potvrdil.

Protest v Blansku. Kritici zamíří na zastupitelstvo kvůli konci šéfa kultury

Zároveň zdůraznil, že se jeho podnikatelské aktivity blanenského kulturního střediska v současnosti vůbec netýkají. „Jednatel soukromé firmy a zároveň šéf příspěvkové organizace města. Obě mají stejný předmět podnikání. Buď z jedné funkce odejít nebo utlumit. Za mě to není k diskuzi. Střet zájmů. Tečka,“ uvedl opoziční zastupitel za Fórum Blansko Jan Došek.

Podle blanenských úředníků se ale o střet zájmů nejedná. „Ředitel kulturního střediska je veřejným funkcionářem a podle zákona o střetu zájmů je povinen podle něj podávat oznámení. Jedním z nich je oznámení o činnostech. Podnikající a podobné činnosti jsou zakázané určitým funkcionářům, mezi které pozice ředitele kulturního střediska určitě nepatří,“ sdělila na jednání zastupitelstva vedoucí blanenského právního a personálního oddělení Markéta Mikulášková.

Nedávné odvolání hudebníka a dramaturga Víta Šujana z ředitelské pozice pořádně rozčeřilo diskuzi v blanenské veřejnosti. Na blanenskou radnici sepsali místní otevřený dopis a v internetové petici s tímto krokem vyjádřilo nesouhlas už kolem čtyř stovek lidí. Někteří z nich pracují pro město. Poukazovali na to, že se jedná o politický tah. Mokrý jako nestraník kandidoval v podzimních komunálních volbách jako nestraník za vládnoucí ODS. Do zastupitelstva se nedostal.

V REŽII RADY

Iniciátoři petice požadovali vypsání výběrového řízení do konce dubna. Ve výběrové komisi pak zastoupení nezávislých odborníků a také členů blanenské opozice. Plus stanovení pravidel, která zabrání případnému střetu zájmů. Město počítá s nástupem nového ředitele nejpozději v září. A klidně to může být Tomáš Mokrý, pokud se do konkursu přihlásí a uspěje.

Kulturní středisko v Blansku povede dočasně Mokrý. Město vypíše výběrové řízení

Město aktuálně nic měnit nehodlá a na zastupitelstvu se o možnosti dřívějšího termínu výběrového řízení a úpravy jeho podmínek ani nehlasovalo. „Neumím to nazvat jinak, než výsměch zastupitelské demokracii,“ okomentovala postoj vedení města iniciátorka petice, kurátorka Jana Písaříková.

Blanenský starosta Jiří Crha (ODS) řekl, že termín výběrového řízení a jeho kritéria jsou nehlasovatelné. „Je to vyhrazená pravomoc rady města. V komisi bude nezávislý odborník a se zastoupením opozice nebude problém. Zásadně odmítáme, že by dočasné jmenování Tomáše Mokrého mělo politické posadí. Umí organizovat kulturní akce a je schopný manažer. Z toho důvodu jsme ho oslovili, aby středisko vedl a letní sezona byla zajištěná,“ poznamenal blanenský starosta.