/FOTO, VIDEO/ Řidičům na nejrušnějším tahu v regionu, silnici I/43, se po víkendu alespoň trochu uleví. V neděli mají silničáři zhruba po měsíci prací dokončit opravu okružní křižovatky u Černé Hory. Skončí objížďka přes městys a sousední Bořitov.

Oprava kruhového objezdu u Černé Hory skončí o víkendu. | Foto: ŘSD

„Opravu okružní křižovatky na silnici I/43 u Černé Hory dokončíme v neděli 22. října. Nyní je křižovatka průjezdná pouze ve směru Černá Hora Bořitov. Ve směru z Brna a ze Svitav je uzavřena. Děkujeme řidičům za trpělivost,“ potvrdili ve čtvrtek zástupci Ředitelství silnic a dálnic.

Práce tam zkomplikovala dopravu a zpomalila cestování. Jak už Deník dříve informoval, řada řidičů si v této části regionu s dodržování značení často nelámala hlavu a jezdila do zákazů, kde přímo na staveništi ohrožovala dělníky. Nebo si motoristé zkracovali cestu po poli.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

O několik kilometrů dál pak finišuje na tahu Brno – Svitavy výstavba rondelu poblíž obce Sebranice. Hotová má být začátkem listopadu. Dopravu tam zatím řídí semafory.

Tento týden v Černé Hoře zástupci ředitelství na setkání s obyvateli také informovali o postupu příprav výstavby nové kapacitní silnice I/73. Ta má v budoucnu vzniknout mezi dálnicemi D1 a D35 a Brno s Moravskou Třebovou.

Na Blanensku uleví právě přetížené silnici I/43. Podle aktuálních informací je stavba úseku D1 – Bořitov plánována na rok 2030 až 2034, úsek Bořitov – Svitávka na rok 2026 až 2029 a Svitávka – Staré město na rok 2028 až 2032.

„Podařilo se vyjednat, že úsek od Svitávky po Staré město bude pokračovat jako čtyřpruh, stejně jako celá I/73. Staví se okružní křižovatka na výjezdu do Boskovic, která je součástí budoucího křížení I/73 a I/43, a která by měla být začátkem listopadu otevřena. Na krajský úřad byla podána žádost o zahájení územního řízení, jehož výsledkem by mělo být územní rozhodnutí na stavbu Bořitov – Svitávka,“ uvedla iniciátorka setkání, senátorka Jaromíra Vítková.

Ředitelství silnic a dálnic pracuje také na odstraňování bodových závad na silnici I/43 v Jihomoravském kraji. Připravuje mimoúrovňovou křižovatku v Podlesí, východní části Kuřimi a v Lipůvce.

Dále plánuje v obci Závist stoupací pruh a u Svitávky odbočovacích pruh. Upravit chce také úseky v lokalitě lomu v Černé Hoře. Další zásahy pak chystá v úseku Perná – Krhov, Krhov – Voděrady a Letovice – Rozhraní.