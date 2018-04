Kruhový objezd? V nedohlednu. Kraj zrušil kvůli námitkám lidí stavební povolení

Blansko – Odbočit z blanenské Mlýnské ulice na hlavní tah Poříčí ve směru na Ráječko vyžaduje pevné nervy. Stejně jako zabočit z hlavní silnice k městským lázním. Na vině je chybějící odbočovací pruh doleva. Řidiče v tomto úseku trápí často kolony. „V určitých časech je to tam hodně ucpané. Odbočit, když jedu od města nebo od lázní je problém,“ podělil se o zkušenosti Pavel Voráč z Blanska.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jan Karásek

Dopravě měla letos ulehčit stavba kruhového objezdu. Rondel plánovali Blanenští společně s opravou městského průtahu již před třemi lety. Nedostali na něj ale stavební povolení. Proti územnímu rozhodnutí se totiž ke krajskému úřadu odvolali lidé, kteří u křižovatky bydlí. „Dopravě to neulehčí. Spíše ji to zpomalí. Výfukové plyny tam zhorší životní prostředí,“ řekl jeden z odpůrců Jaroslav Ševčík.

Protestujícím vadil i hluk a prašnost. Město tehdy vyjmulo stavbu rondelu z projektu opravy průtahu. „Tehdy jej mohl zaplatit kraj. Teď stavbu z velké části zaplatí město,“ upozornil blanenský místostarosta Jiří Crha. Kruhový objezd má stát asi osm milionů.

Kruhový objezd u lázní

• 2007 – radnice oznámila záměr stavby

• 2014 – krajský úřad zamítl stavební povolení kvůli odvolání místních, námitkám a chybám v dokumentaci

• 2017 – získala radnice nové stavební povolení

• 2018 – kraj zrušil stavební povolení

Zástupci radnice projekt později přepracovali a znovu se obrátili na krajský úřad. Před dvěma lety získali územní rozhodnutí. O rok později se projekt dočkal i stavebního povolení. To nyní krajští úředníci zrušili na základě dalšího odvolání a námitek místních.

A také kvůli špatným procesním postupům. „Rozhodnutí mělo procesní vady. Proto se vše vrátilo speciálnímu stavebnímu úřadu v Blansku k novému projednání,“ řekla Blanenskému deníku Rovnost krajská mluvčí Monika Brindzáková.

Blanenští chtějí žádost o stavební povolení podat znovu. „Odvolali jsme,“ dodal Jiří Crha.

Podle něj je kruhový objezd řešením špatné dopravní situace. „Letos už to nestihneme. Ale nevzdáváme to. Jsem si jistý, že by se zlepšila plynulost dopravy a odlehčilo by to středu města,“ uzavřel Crha s tím, že mnoho řidičů raději jezdí přes centrum, než aby využilo výše zmíněnou křižovatku.

Není jediný, kdo si to myslí. „Rozhodně by to dopravě prospělo. Možná to dopravu lehce zpomalí, ale vjet do současné křižovatky je někdy opravdu umění. S kruhovými objezdy mám ty nejlepší zkušenosti,“ doplnil řidič Pavel Voráč.