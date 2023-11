Dopravu budou řídit semafory. Průjezd na Staré Blansko ale bude po celou doby prací zachovaný. „Proč tam dělají žulové prstence? Zase zbytečně vyhozené peníze. Ať tam udělají normální asfalt, u Černé Hory už na to taky přišli ,“ okomentoval opravy na sociální síti pod příspěvkem města jeden z motoristů.

K napojení na nový silniční most přes řeku Svitavu v centru dvacetitisícového města přitom došlo teprve před rokem. V pondělí začnou dělníci poškozenou křižovatku opravovat. Řidiči musí na průtahu Blanskem počítat s částečnou uzavírkou až do konce listopadu.

Na nový most přes řeku a železnici čekali Blanenští desítky let. Projekt, který výrazně ulevil dopravě v centru Blanska, mnozí označují jako stavbu století. Přišla bezmála na 350 milionů korun. Investorem byl Jihomoravský kraj a částečně také město. To za přípravu, projektovou dokumentaci a výkup pozemků zaplatilo několik desítek milionů korun.

Stavbyvedoucí Robert Škarecký z firmy Metrostav DIZ, která most a okružní křižovatku stavěla, nechtěl opravy příliš komentovat. Uvedl, že se nejedná o reklamaci a problém zhotovitele. Kruhový objezd leží na krajské silnici.

„Opravu si objednal investor, Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje. Z našich prostředků se pokrývat nebude,“ řekl Deníku Škarecký.

Časosběrné video, stavba přemostění na Staré Blansko

Zdroj: Stanislav Mrázek

Motoristé spekulují, zda nebyla okružní křižovatka špatně vyprojektovaná. Krajští silničáři tvrdí, že všechny normy a předpisy byly splněné. Připustili však, že tvar v kombinaci s výškovým převýšením navádí řidiče k automatickému najíždění na vnitřní prstenec a tím ho ničí. S tím projekt nepočítal?

„Byť je kruhový objezd provedený dle všech norem a předpisů, dochází k vyššímu mechanickému namáhání středového žulového prstence a k jeho poškozování. Rozhodli jsme se proto celý vnitřní prstenec včetně žulové obruby provést v mechanicky odolnější variantě,“ informoval na webu města Daniel Hynk ze Správy a údržby silnic, která opravu zadává.

Pokrýt by ji měla podle prvotních informací z vlastních zdrojů bez účasti města. O jakou částku půjde, se redakci nepodařilo do uzávěrky vydání zjistit.

Při opravách bude zavřená část Svitavské ulice. Jedná se o úsek dlouhý zhruba šedesát metrů před a za zmíněnou okružní křižovatkou. Řidiči neprojedou ani ulicí Fügnerova od vjezdu na parkoviště supermarketu Penny k rondelu. Oprava bude rozdělená na dvě části. Ve hře byla i varianta úplného uzavření kruhového objezdu na nejrušnější silnici v Blansku. K ní nakonec nedojde.

„V první první fázi bude přemostění na Staré Blansko přístupné ze směru od autobusového nádraží, ve druhé fázi pak od centra města,“ upřesnil stavbyvedoucí Robert Škarecký.

A kudy povedou objízdné trasy?

Obousměrná objízdná trasa pro všechna vozidla (mimo autobus) bude od uzavřené okružní křižovatky po silnici II/374 ulicí Svitavskou.

po silnici II/374 ulicí Svitavskou. Dále ulicí Masarykova a Smetanova až k okružní křižovatce se silnicí III/37440.

až k okružní křižovatce se silnicí III/37440. Po ní pokračuje vlevo ulicí Smetanovou k okružní křižovatce silnic II/374 x III/37440 x III/37937 a dále po silnici II/374 ulicí Svitavskou až k jejímu uzavřenému úseku u obchodního domu Penny.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

„Obousměrná objízdná trasa pro autobusy linkové osobní dopravy je vedena po ulici. Mahenova – Antonína Dvořáka – Tovární. Průjezd vozidel Integrovaného záchranného systému k přímým zásahům bude uzavřeným úsekem okružní křižovatky umožněn,“ informovali o objízdných trasách blanenští úředníci.