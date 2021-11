Krátce po otevření nové okružní křižovatky ale některým lidem vadilo, že ještě není zcela dodělaná. „Otevřít kruháč, když není vše doděláno, je prostě hazardování se životem řidičů,“ napsal na sociální síti například Vladimír Černý.

Poukazoval mimo jiné na staré dopravní značení ve směru od centra města s odbočovacím pruhem vpravo v místě současného rondelu. Za ním sice bylo několik nových značek upozorňujících na čerstvě otevřenou okružní křižovatku, ale podle některých řidičů mohlo staré značení motoristy mást. Už je vyměněné.

V Blansku brzy otevřou další kruháč na průtahu. Most příští rok

Nový rondel v ulici Poříčí postavili dělníci za necelé tři měsíce. Funguje v režimu předčasného užívání. „V tomto režimu bude stavba až do řádné kolaudace, která proběhne v průběhu příští roku. Kolaudace je vázána na vyhotovení hlukové studie, s jejím vypracováním ovšem musíme počkat na jarní měsíce,“ informovala vedoucí blanenského odboru správy a rozvoje města Petra Skotáková.

Řidička narazila do sloupu

Na části zmíněné okružní křižovatky bylo několik dní mimo provoz veřejné osvětlení, protože jeden ze sloupů pokácela minulý týden při nehodě starší řidička. Podle policistů byl příčinou nehody nesprávný způsob jízdy. Žena vyvázla z nehody s lehkým zraněním.

Nemocnice plní nakažení covidem. V Boskovicích jsou na poloviční kapacitě

Většina řidičů i chodců, které Deník na místě oslovil si novou stavbu pochvalovala. Mají za to, že se zvýší bezpečnost na tamních přechodech i plynulost dopravy. „Kruhové objezdy jsou po mimoúrovňových křižovatkách jediné bezpečné a kvalitní řešení křižovatek. Netvoří se kolony aut přijíždějících z vedlejších silnic, provoz je tam plynulý a bezpečný. Největší zmatek na nich ale dělají primitivové, kteří tam vletí nepřiměřenou rychlostí,“ řekl bývalý profesionální řidič Vladimír Vaněk z blanenského Klepačova.

Chyby úředníků

Rondelu u lázní se bránili obyvatelé nedaleké bytovky, kteří se léta odvolávali. Měli obavy z nárůstu hluku, prašnosti a narušení statiky domu. Poukazovali také na chyby blanenských úředníků při přípravě stavby. Krajský úřad jim dal zapravdu a v minulosti původní stavební povolení zrušil.

Dětská léčebna v Ostrově u Macochy získala ocenění. Za inovace a udržitelnost

Odpůrci stavby kruhového objezdu upozorňovali v posledním odvolání také na to, že město nemá zpracovanou odbornou studii na řešení plynulosti dopravy na průtahu městem. Tam kromě objezdu před sportovním ostrovem dělníci postaví kvůli novému silničnímu mostu přes železnici rondel také zmíněné křižovatce ulic Svitavská a Fügnerova.

Další kruhový objezd vznikne v budoucnu na průtahu i před plánovaným obchodním centrem v ulici Poříčí. Podle opozičního zastupitele za Ano Jana Nečase vedení města chybí dlouhodobě dopravní koncepce. „A hlavně není vypracovaná odborná studie, která by posoudila tuto křižovatku i se sousedními kruhovými objezdy na průtahu. Za chvíli jich tu bude pět na zhruba dvou kilometrech. Nikdo neví, co to s dopravou udělá,“ uvedl již dříve Nečas.