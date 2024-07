„Krajský úřad Jihomoravského kraje vydal po námitkách účastníků řízení rozhodnutí, kterým územní rozhodnutí a stavební povolení na stavbu okružní křižovatky zrušil,“ uvedla mluvčí boskovické radnice Martina Vašková.

Co bude s dopravní investicí za několik desítek milionů korun v centru dvanáctitisícového města na Blanensku, není v tuto chvíli jasné. Starostka Jana Syrovátková svolala na polovinu července zastupitelskou schůzku s lídry boskovických stran a uskupení. „Tam se pobavíme, co dál. Máme alternativní řešení, úpravu projektu. Počítá s okružní křižovatkou, která by měla jiné umístění,“ naznačila další postup Syrovátková.

Kruháč v centru Boskovic dostal na kraji stopku. Město zvažuje úpravu projektu | Video: Deník/Jan Charvát

Stavba okružní křižovatky v této části Boskovic se řeší již několik let. Současná dopravní situace tam řidičům dlouhodobě brnká na nervy. Stávající křižovatka s příčným uspořádáním totiž kapacitně nestačí, neumožňuje průjezd více aut současně a tvoří se tam kolony. Přejít přechod je často adrenalinová záležitost. Dalším rizikovým místem je nedaleká křižovatka u evangelického kostela. Provoz v blízkosti tamní pošty měl zklidnit právě kruhový objezd, další úpravy vozovky a nové značení.

Část místních řidičů je k úpravám ale skeptická. „Podle mého je to jen záplata, která problém s dopravou v centru Boskovic nevyřeší. Aut tudy jezdí na Velké Opatovice a Prostějov čím dál víc. Pro obyvatele okolních domů je to hrůza. Myslím, že už se dávno měl postavit obchvat Boskovic. Vždyť se o něm mluvilo už na konci šedesátých let. Velkou část aut ze severu a jihu by pobrala i plánovaná silnice 43, ale ta je zatím jen na papíře,“ řekl před časem Deníku Josef Vybíhal z Boskovic.