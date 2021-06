To se však v následujících letech změní. Farnost totiž na nákladnou rekonstrukci získala dotaci, která je i se započítaným podílem farnosti sedm milionů korun. „Varhany jsou nedílnou součástí kostela. Nádherně propojují atmosféru tohoto poutního místa. Bez varhan je kostel jako tělo bez některého z životně důležitých orgánů,“ řekl Deníku křtinský farní vikář Metoděj Ján Lajčák.

Křtinští už vybrali firmu, která varhany ze druhé poloviny 18. století postupně opraví. Volná rekonstrukce křtinských varhan by měla být dokončena v roce 2023. V té době zároveň uplyne tři sta let od úmrtí známého barokního architekta Jana Blažeje Santini-Aichela, který křtinský chrám navrhl. Celková rekonstrukce varhan má přijít zhruba na 9,5 milionu korun. „Peníze se snažíme získat i prostřednictvím takzvané adopce varhanních píšťal. Pro zájemce jsme připravili čtyři různé cenové balíčky. Od patnácti set korun do padesáti tisíc. Vše jde přes transparentní účet farnosti. Na oplátku lidé dostanou například certifikát o adopci, v krabičce znějící atrapu píšťaly, vstupenky na benefiční koncerty. Nebo možnost navštívit varhanářskou dílnu, ve které odborníci cenný nástroj opraví a doplní podle navrhované dispozice,“ upřesnil farní vikář.

Do skříně varhan, které obsahují bezmála dvanáct set píšťal, pak umístí seznam dárců. Zatím takto lidé adoptovali přes třicet varhanních píšťal a na obnovu historického nástroje věnovali přibližně dvě stě tisíc korun. Deset tisíc korun poslala na záchranu hudebního skvostu například paní Ivana z Blanska. „Do křtinského kostela jsem jezdila už jako dítě s maminkou. Máme tam příbuzné. Chrám je úžasný. Přispěla jsem na rozumnou věc a ráda,“ uvedla žena, která si nepřála zveřejnit celé jméno. Redakce ji zná.

Podle farního vikáře Metoděje Jána Lajčáka se o historickém nástroji ve farním kostele Jména Panny Marie ve Křtinách příliš dobových informací nedochovalo. Je však jisté, že prvním varhanářem, který po zbudování nového kostela ve Křtinách postavil varhanní stroj, byl králický varhanář František Umlauf. „Varhany zhotovené pro křtinský kostel mezi lety 1763 až 1764 však samotný výrobce o třiadvacet let později doplňoval nebo opravoval. Tento nástroj byl na křtinském kůru do let 1907 až 1908, kdy ho uničovský varhanář Wilhelm Brauner přestavěl na pneumatické varhany, které obsahovaly dva a dvacet rejstříků,“ vrátil se do historie Lajčák.

Dodal, že na hracím stolu varhan se dodnes nachází štítek firmy varhanáře Josefa Melzera z Kutné Hory, který zřejmě provedl na křtinských varhanách generální opravu v době mezi dvěma světovými válkami.