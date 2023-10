/FOTO/ Kapři, amuři, líni i candáti. Vydařený zátah! Kdo má chuť na čerstvou rybu, tak s taškou k váze. Po dvou letech vylovili rybáři v pátek rybník ve křtinském arboretu. Tam hospodaří Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, který spadá pod Mendelovu univerzitu v Brně.

Ve křtinském arboretu vylovili v pátek po dvou letech tamní rybník. | Foto: Mendelova univerzita v Brně/Pavel Jelínek

„Událost si nenechal ujít ani rektor Mendelovy univerzity v Brně Jan Mareš, který coby profesor v oboru rybářství má k této disciplíně blízko. Výlovu se účastnil také prorektor Martin Klimánek a řada kolegů ze spřátelené Lesnické a dřevařské fakulty,“ informovali o akci zástupci univerzity na sociální síti.

Ryby byly při pátečním výlovu v nabídce pro veřejnost v cenách sto patnáct korun za kilogram kapra, sto dvacet pět za amura, kilogram lína přišel labužníky na sto třicet a kilogram candáta pak na tři sta padesát korun.

VIDEO: Výlovy na Blanensku začne rybník Dymák. Za kapry si lidé připlatí

Vypuštěný rybník Křtinští znovu obratem napustí a část obsádky včetně generačních ryb vrátí zpátky do vody. Další výlov je na programu znovu za dva roky. Minulou sobotu zatáhli rybáři na Blanensku sítě v Jedovnicích, kde slovili tamní rybník Dymák. Krátce po něm pak začali vypouštět vodu ze sousedního Olšovce, který je se svou rozlohou přes čtyřicet hektarů největší na Blanensku. Jeho dvoudenní výlov plánují první listopadový víkend.

Cena kaprů by se tam měla pohybovat mezi sto deseti a sto patnácti korunami za kilo. „Násada ryb zdražila už loni neskutečným způsobem, do toho krmivo. O něco málo jsme proto museli ceny ryb zvednout. A jaký bude výlov? V jižních Čechách pláčou, že to bude slabé. Jaro bylo příliš chladné. Ale jak se říká, do vody nevidíte. Dokud nezatáhneme sítě, tak nebudeme vědět,“ řekl nedávno Deníku Rovnost šéf jedovnických rybářů a nestor výlovů Olšovce Josef Kocman.

Doma mi od mala tvrdili, že mám místo mozku kapra. Je to ale sumec, říká Vágner

Ještě před Olšovcem bude poslední říjnovou sobotu výlov rybníku Korálek v Býkovicích.