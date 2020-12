„Ve špičce a kolikrát i mimo ni se ve směru z Boskovic vlevo na Brno nedá prakticky odbočit. Když můžu, raději jezdím jinudy. Bylo tu už několik smrtelných nehod,“ řekl jeden z řidičů Tomáš Opluštil z Voděrad.

Před několika lety Ředitelství silnic a dálnic na tomto místě upravilo dopravní značení a do vozovky umístilo plastové reflexní sloupky, takzvané balisety. Přibyla také značka s omezení rychlosti na sedmdesát kilometrů v hodině. „Křižovatka byla místem častých dopravních nehod, a to i vážných. Cílem úpravy bylo dopravu zpomalit a zdůraznit vedení dopravních pruhů," vysvětlila tehdejší úpravy tisková mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Nina Ledvinová.

Zelené sloupky měly usměrnit dopravu a zvýraznit vodorovné dopravní značení. Úprava křižovatky stála tehdy asi pět milionů korun. Auta tam však bourají dál. Silničáři připravují do této lokality výstavbu kruhového objezdu. Ten je součástí plánované rychlostní silnice D43 a měl by vzniknout v takzvané nulté etapě, ještě před výstavbou nového úseku Bořitov-Svitávka.

„Na toto řešení jsem apelovala. Projektová dokumentace se již zpracovává. Podle harmonogramu ŘSD je nadějné, že by se se stavbou kruhové křižovatky mohlo začít za dva roky. Jezdím tudy často z Boskovic do Brna a na tomto místě to chce pevné nervy. Člověk musí i zariskovat, aby se na hlavní tah vůbec z vedlejší silnice dostal,“ uvedla senátorka za Blanensko Jaromíra Vítková.

Podle mluvčí ŘSD Niny Ledvinové je okružní křižovatka navržená jako třípaprsková. S napojením stávající silnice I/43 a přeložky silnice II/150. „Poloha okružní křižovatky mimo dosavadní stopu stávající I/43 umožní její výstavbu bez zásadního omezení provozu na této silnici,“ doplnila mluvčí.

Policejní mluvčí Bohumil Malášek uvedl, že k dopravním nehodám v tomto místě dochází nejčastěji, když auta ve směru od Boskovic odbočují na hlavní silnici doleva ve směru na Brno. Zlepšení dopravní situace nebude podle něj jednoduché. „Před lety se na podobném místě v Lipůvce jevil kruhový objezd jako dobré řešení. Což se nakonec ale v praxi vůbec nepotvrdilo. Nebyl dostatečně velký a dopravu naopak zablokoval. Silničáři ho po čase odstranili,“ poznamenal policista.