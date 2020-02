Dvanáct let ve vězení se zvýšenou ostrahou. Pokus o vraždu. Takový trest padl loni v závěru roku u Krajského soudu v Brně za útok sekerou, který měl na svědomí muž z Blanska. Konflikt, který se vyostřil deset minut po novoroční půlnoci, skončil lehkým zraněním.

Synové obžalovaného tehdy bouchali na parkovišti rachejtle, což rozlítilo jejich souseda. Otec se měl pak v bytě ozbrojit sekerou a nožem a vyběhnout na ulici. Tam měl poškozeného zbraní udeřit do hlavy se slovy: 'Já tě zabiju. Mlátit děcka mi nebudeš!'. „Útok se oběti podařilo vykrýt rukou, přičemž mu sekera zasáhla levé obočí a způsobila sečnou ránu,“ uvedl soudce Aleš Novotný.

Podle policejních statistik řešili loni kriminalisté osmadvacet případů úmyslného ublížení na zdraví. Objasněných jich skončilo pětadvacet. Vyšetřovali také devět trestných činů znásilnění a osm z nich objasnili. Plus tři případy pohlavního zneužívání.

Šestadvacet sebevražd

V hledáčku policie bylo loni rovněž osmdesát náhlých nebo podezřelých úmrtí. Šestadvacet lidí si vzalo život dobrovolně, což je o pět případů méně než v roce 2018. „Pět lidí ukončilo život pod koly vlaku. Jeden člověk pak skočil do propasti Macocha,“ informovala policejní mluvčí Lenka Koryťáková.

K propasti Macocha v Moravském krasu míří každý rok desítky tisíc turistů. Má však také pověst místa, odkud se odchází na onen svět. Smutnou kapitolou propasti jsou právě sebevražedné skoky lidí z Horního můstku. Za posledních pět let podle policejních statistik spáchala sebevraždu skokem do propasti více než desítka lidí.

Sebevražedné skoky jsou podle vedoucího nedalekých Punkevních jeskyní Hynka Pavelky pro turisticky atraktivní lokalitu velmi špatnou reklamou. „Zabezpečit propast a její okolí tak, aby tam nikdo neskákal, je pro nás technicky nemožné. Bohužel,“ uvedl před časem Pavelka.

Tři lidé loni na Blanensku zemřeli při dopravních nehodách, z toho se v jednom případě jednalo o cyklistu. O rok dříve přitom vyhaslo na silnicích v regionu devět životů. Těžce zraněno bylo osmnáct lidí a bezmála tři stovky utrpěly lehká zranění. „Celková škoda, způsobená při dopravních nehodách s oznamovací povinností byla loni na Blanensku téměř čtyřicet milionů korun. U pětapadesáti nehod měl jejich viník pozitivní test na alkohol,“ dodala policejní mluvčí.

Čtyři pátrací akce

Loni policisté na Blanensku vyhlásili čtyři větší pátrací akce po pohřešovaných osobách. Dvě z nich našli. U další pak objevili jen kosterní pozůstatky a čtvrtou osobu dosud nenašli. „Jedním z nejzajímavějších případů loňského v této oblasti bylo pohřešování nezletilé žákyně šesté třídy základní školy z Boskovic svěřené do péče babičky. Tu si v červenci vzala k sobě na prázdniny její matka, následně vyřídila pro obě víza do Ruska, kam společně s dcerou v srpnu vycestovaly. Po obou osobách bylo vyhlášeno pátrání,“ uvedl vedoucího územního odboru blanenské policie Zdeněk Grénar. Obě ženy byly z Ruska vyhoštěny do sousedního Lotyšska, kde je vypátrala tamní policie.

Významná oblast kriminality na Blanensku je spojená s drogami. Protože jejich výrobci i uživatelé se často dopouštějí majetkových deliktů. Policisté loni řešili devatenáct trestných činů nedovolené výroby drog. Při razii v lokalitě Staré Blansko zadrželi dva muže a ženu, kteří tam v rodinném domě ve velkém pěstovali konopí. Podle odhadů si takto měli vydělat asi šest milionů korun.

Policisté upozorňují, že v posledních letech přibývá také případů podvedených lidí na internetu. „Je to zejména v souvislosti s inzertními a aukčními portály nebo v prostředí sociálních sítí. V mnoha případech se jedná o sériovou trestnou činnost, jejíž objasňování je složité a náročné,“ poznamenala policistka Koryťáková.

Policejní statistiky z Blanenska za rok 2019

