Je to tak. Poslední závod se tu jel v roce 2019. Pak přišla epidemie koronaviru, která stopla dva ročníky. Loni zase byla kvůli rekonstrukci nádrže upuštěná hladina a závod se také nejel. Takže to vyšlo až letos. Jsme moc rádi, že to klaplo. Účast je trošku slabší. Celkem dvanáct posádek v kategorii fun, hobby a dvě sportovní.

V čem je přehrada u Letovic pro tento typ akcí specifická?

Předně je to nádherná lokalita. V podstatě se jedná o přírodní amfiteátr, arénu, kde mají diváci závod jako na dlani. Je to mimo zástavbu. Publikum má jízdy po celou dobu přímo před očima. I kilometrová trať s otočkou je parádně vidět z jednoho místa. Prostorná pláž a louky navíc poskytují perfektní zázemí pro závodní týmy. Moc rádi jsme se sem znovu vrátili.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Jsou závody dračích lodí stále populární?

Myslím si, že ano. V Brně, kde máme základnu, aktuálně pravidelně trénuje asi čtrnáct posádek. Na řece Svratce a na Brněnské přehradě. Kromě lokálních závodů jezdí i na mezinárodní akce.

Jak je vlastně dračí loď dlouhá a kolik lidí na ní při závodě jede?

Bez dřevěné dračí hlavy a ocasu má asi dvanáct a půl metru. Komplet pak ještě o tři metry navíc. Posádku, která pádluje, tvoří dvacet lidí. Dále je na palubě kormidelník, kterého dodáváme na lokální závody u fun posádek vlastního. Musí mít totiž licenci. Ve sportovní, profi kategorii už je licence u členů posádky běžná věc. Na špici lodě pak jede bubeník. Obvykle v legraci říkáme, že by tam měla pro lepší motivaci a tempo sedět mladá slečna (smích).

Ono obecně o vtipné situace na palubě díky složení posádek asi nouze není, že?

Řada firem nebo různých institucí využívá akce s dračími loděmi jako teambuildingy, kde se setkávají lidé různých profesí a postavení. Na lodi pak vedle sebe může klidně sedět generální ředitel vedle skladníka. Ten pak šéfa v zápalu boje třeba péruje, že pádluje jako ponocný. V práci by si to samozřejmě asi rozmyslel. Ale v tom je právě kouzlo dračích lodí. Aby posádka jela co nejrychleji, musí fungovat jako jeden tým. Na funkce se tam rozhodně nehraje. Docela běžné se také stává, že se pak s pádlem v ruce potkávají lidé, kteří se ve firmě znají léta, ale jen po telefonu nebo z elektronické pošty. A naživo se poprvé vidí právě až na vodě.