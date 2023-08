/FOTOGALERIE/ Plná lidí je v sobotu pláž u více než stohektarové přehrady nedaleko Letovic na Blanensku. Jde o závodníky, diváky i rekreanty. Jsou tady kvůli Křetínka cupu, závodu dračích lodí.

Takhle vypadal závod dračích lodí Křetínka cup poblíž Letovic. | Video: Deník/Jan Charvát

Na trávníku stojí stany s přístřešky, kde posádky ladí taktiku na další jízdu. Křetínka Cup se na sever Blanenska vrací po čtyřech letech, kdy tradiční akci stopla epidemie koronaviru a později rekonstrukce přehrady.

Mocné záběry pádel čeří jinak klidnou hladinu. Nad ní se v poledním žáru nese rytmické bubnování a mocné povzbuzování. „Hop, hop, hop!“ zní z lodí na dvousetmetrové trati.

Zhruba za padesát vteřin rozjížďka končí a lodě s dračí hlavou na přídi a dlouhým ocasem se vrací obloukem do přístavu. Člun vodních záchranářů je následuje. Ze břehu pádlující posádky pozoruje dalekohledem Růžena Tajovská z nedalekého Kochova.

„Za tým Mimoni mi tady jede syn, tak jsem ho přijela povzbudit. Na dračí lodi jsem nikdy nejela, ale asi je to super zábava. Líbí se mi, jaká je tu atmosféra. Vyhrát chce samozřejmě každý, ale porážky se berou sportovně. Neviděla jsem zatím, že by se někdo rozčiloval. Počasí je parádní a myslím si, že si to tu všichni užívají,“ usmívá se žena.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

S dobrou náladou vystupují na molo krátce po finiši jedné z jízd členové letovické posádky ze spolku Fitness cycling. Ve volném čase se věnují cvičení na cyklistických trenažérech. Z lodě vylézají v černých trikách durch mokří, ale s úsměvem od ucha k uchu. Na břehu si po dobře odvedené práci plácají s kapitánem Pavlem Imreczem.

„Na závody dračích lodí nijak speciálně netrénujeme. Přijeli jsme si to na Křetínku užít s kamarády. V dobré náladě a nádherném prostředí chceme strávit společně volný čas. Toho má většina z nás málo. Výsledky nehrotíme. Hlavně abychom nenabrali moc vody a byla legrace. V této rozjížďce jsme se časově zlepšili, uvidíme, na jaké umístění to bude nakonec stačit,“ říká muž.

Posádek v sobotu startuje méně než v předchozích letech. Dvě sportovní a dvanáct hobby. Závodí se na tratích dvě stě metrů a později pak na jeden kilometr.

„Jsme moc rádi, že jsme se na přehradu Křetínku mohli vrátit a závody dračích lodí po několikaleté pauze obnovit. Je tu nádherné přírodní prostředí a výhled na celý závod. A také skvělá atmosféra. Navíc se letos jede jubilejní desátý ročník,“ hlásí za organizátory z Torrsen Sports a obce Lazinov ředitel závodu Michal Osička.

Draci se vrátili na Křetínku! Lodě rozčeřily přehradu u Letovic po čtyřech letech.Zdroj: Deník/Jan Charvát

Soutěž má svižné tempo a posádky na břehu moc čerstvých sil nenaberou. „Odložit svačiny a mobilní telefony. Na start se připraví Bělovští draci a Mimoni!“ rázně utíná odpočinkovou pauzu moderátor. Tak se jde zase na to!

Bělovští draci z nedaleké obce Bělá nad Svitavou se na Křetínka cupu pohybuje už od jeho vzniku. Před startem se hecuje tradičním pokřikem. Podle jedné z členek tohoto týmu, Markéty Mauerové, se v historii akce před sobotním závodem nejlépe umístil těsně pod medailovými pozicemi.

„Třeba se dnes posuneme ještě výš. Je méně posádek, tak možná nebude tak velká konkurence. Závody dračích lodí na Křetínce nám moc chyběly. Když byla pauza kvůli covidu, tak jsme si u nás na místním koupališti uspořádali Bělovskou stovku na nafukovácích. Byla to velká legrace,“ popisuje netradiční trénink Mauerová.

Na palubě Bělovských draků se v sobotu schází pestrá směsice různých profesí. Inženýr, technik, dělníci, lesníci, studenti nebo trumpetista.

„Snažíme se, aby naše menší obec nebyla mrtvá a něco se v ní pořád dělo. Pořádáme řadu akcí a myslím si, že jsme aktivní komunita,“ dodává žena a jde se s kamarády připravit na další jízdu. Na start se zatím rovnají dvě profi posádky. Automobilka Škoda a pak parta z Kojetína. Kdo bude lepší na dvoustovce při této rozjížďce?