Další novinkou je, že vybrané spoje autobusové linky 251 ve špičkách pracovních dnů po příjezdu do Boskovic od Velkých Opatovic pojedou expres bez zastávky do Rájce-Jestřebí k železniční stanici. „Tam naváží na vlak S2 do Brna, který z Rájce-Jestřebí bude vyjíždět. Obdobné řešení bude fungovat i v opačném směru. Toto opatření zajistí ve špičkách pracovních dnů rychlé a komfortní spojení mezi Velkými Opatovicemi, Boskovicemi a Brnem oběma směry,“ informovali zástupci kraje.

Z důvodu velkého množství linek a souběhu autobusů a vlaků mezi Boskovicemi a Skalicí nad Svitavou pak došlo ke zrušení některých spojů. Mezi Boskovicemi a Skalicí nad Svitavou tak již nepojede linka 251 a také linka 162, která bude v úseku Boskovice – Černá Hora nahrazena prodloužením vybraných spojů linky 250 ze Skalice nad Svitavou do Černé Hory. „Účelové spoje linky 162 vedené z Černé Hory do průmyslové zóny v Kuřimi budou převedeny na linku 301 a pro cestování do centra Kuřimi bude možné využít v Lipůvce autobusy linek 152 a 313. Samozřejmě bude i nadále zajištěn přípoj od vlaků linek S2 a R19 ve směru z Brna ve Skalici nad Svitavou na navazující vlaky linky S21 nebo autobusy linek 250, 256 a 257 do Boskovic a opačně,“ upřesnil Havlík.

Prodloužení linky 250 ze Skalice nad Svitavou do Černé Hory navíc zajistí přímé spojení Boskovic s Brnem, Královým Polem kombinací linek 250 a 301 přes Černou Horu a Lipůvku. A to až devětkrát za pracovní den ve školním roce v obou směrech. „Navíc bude zavedeno i přímé spojení ráno z Velkých Opatovic v 5:28 do Brna, Králova Pole a odpoledne zpět z Brna v 15:32 do Velkých Opatovic,“ uvedli zástupci kraje v tiskové zprávě.

Na páteřní autobusové lince 301 pak bude v pracovních dnech mezi druhou odpoledne a šestou večer prodloužena jízdní doba mezi Brnem a Lipůvkou a navýšena vyrovnávací doba autobusů v Brně. Od tohoto opatření si Kordis slibuje zlepšení přesnosti odjezdů zmíněné linky a lepší garanci přípojů na návazné linky v přestupních uzlech.

Řadě lidí v regionu ovšem vadí, že kvůli úsporám kraj omezuje spoje na jednokolejné lokálce mezi Skalicí nad Svitavou a Velkými Opatovicemi. Kvůli úsporám tam jezdí od léta místo dvou souprav už jen jedna. „Z hlediska vlaků se mi to hodnotí těžko. U nás v Šebetově je zastávka asi kilometr od obce a vlakem od nás prakticky nikdo nejezdí. Například z Velkých Opatovic je to ale jiné. Jsem rád, že autobusové spojení zůstává zachováno, včetně přímého spojení do Brna,“ řekl starosta Šebetova Zdeněk Čížek.

Místním také vadí, že na zmíněné lokálce chybí pravidelný hodinový interval a navazující spoje na Blansko a Letovice. Ne všichni cestující totiž jezdí rychlíky. „Chápu, že kraj šetří. Kroky, které dělá, ale často postrádají smysl. Nyní ujíždíme ze Skalice vlakům od Brna a pak v Boskovicích s lokálkou půl hodiny čekáme. Nebo naopak přijedeme do Skalice a navazující vlak je pryč. Nově jsou přitom zavedené některé spoje, kterými nikdo nejezdí. Je to chaotické. Doprava je místo vlaků směrována do autobusů, které jsou často přeplněné,“ řekl boskovický zastupitel Vladimír Farský.

Podle zástupců kraje nadbytečná vlaková spojení na lince S21 nahradily odpovídajícím způsobem autobusy. „Ke každému vlaku, který přijede do Skalice, je autobus do Boskovic i opačným směrem,“ sdělil již dříve Květoslav Havlík.

Plán dopravní obslužnosti Jihomoravského kraje navíc pro příští čtyři roky předpokládá, že od 11. června dojde na lokální trati mezi Boskovicemi a Velkými Opatovicemi k úplnému zastavení provozu. „Je to z důvodu nízkého využití cestujícími. Těch se v obou směrech přepraví v pracovní den průměrně sto padesát. Náhrada bude zajištěna nynějšími autobusovými linkami. Současně bude zvýšena intenzita obsluhy vlakem úseku Skalice nad Svitavou – Boskovice,“ stálo v dokumentu, který kraj nedávno obcím z Blanenska rozeslal.