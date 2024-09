/GRAFIKA/ Čtyři roky ve vedení Jihomoravského kraje má za sebou koalice lidovců, občanských demokratů, Pirátů a Starostů pro jižní Moravu. Deník Rovnost vybral tři témata, co se vedení kraje povedlo a co naopak ne.

Konec MotoGP v Brně

Špatná zpráva pro fanoušky motorismu přišla hned na začátku aktuálního volebního období. V prosinci roku 2020 posvětilo tehdy nové vedení Jihomoravského kraje zrušení nadcházejícího ročníku Velké ceny České republiky silničních motocyklů v Brně. Tu v předchozích letech pořádal spolek, za kterým stálo město Brno a kraj.

Promotérská společnost Dorna požadovala velkou opravu dráhy Masarykova okruhu za desítky milionů korun a dražší měl být i takzvaný zalistovací poplatek.

„Fakticky to bylo rozhodnuté už dávno před krajskými volbami. Byl to nevratný krok. Nová smlouva s navýšením poplatku byla pro kraj a město Brno neuskutečnitelná bez větší podpory státu, která v tu dobu nebyla," řekl hejtman Jan Grolich.

Podle některých tehdejších opozičních zastupitelů ale spolek zcela nevyčerpal prostor pro jednání s vládou či ministerstvem pro místní rozvoj.

MotoGP byla důležitou akcí pro Automotodrom Brno. „Závod jsme dlouho drželi i za cenu vlastních ztrát, snažili jsme se argumentovat, jak je prospěšný pro město, pro region i pro celou Českou republiku. Ano, pro Masarykův okruh to byla klíčová akce a mrzí mě, že se ji nepodařilo udržet,“ vzpomněla nedávno končící ředitelka Automotodromu Brno Ivana Ulmanová.

V posledních týdnech oznámili zástupci Automotodromu Brno, že se MotoGP od příštího roku na Masarykův okruh vrátí.

MotoGP Velká cena České republiky, závod mistrovství světa silničních motocyklů.

info Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň 2/50 Finálový závod MotoGP Velká cena České republiky, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Brně 4. srpna 2019. Na snímku (střed) Valentino Rossi (SPA).

info Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň 3/50 Finálový závod MotoGP Velká cena České republiky, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Brně 4. srpna 2019.

info Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň 4/50 Finálový závod MotoGP Velká cena České republiky, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Brně 4. srpna 2019. Na snímku (vpravo) Marc Marquez (SPA).

info Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň 5/50 Finálový závod MotoGP Velká cena České republiky, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Brně 4. srpna 2019. Na snímku (vpravo) Marc Marquez (SPA).

info Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň 6/50 Finálový závod MotoGP Velká cena České republiky, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Brně 4. srpna 2019. Na snímku Marc Marquez (SPA).

info Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň 7/50 Finálový závod MotoGP Velká cena České republiky, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Brně 4. srpna 2019. Na snímku Marc Marquez (SPA).

info Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň 8/50 Finálový závod MotoGP Velká cena České republiky, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Brně 4. srpna 2019. Na snímku Valentino Rossi (SPA).

info Zdroj: Deník / Attila Racek 9/50 Brno 04.08.2019 - Moto GP 2019

info Zdroj: Deník / Attila Racek 10/50 Brno 04.08.2019 - Moto GP 2019 - Andrea Dovizioso

info Zdroj: Deník / Attila Racek 11/50 Brno 04.08.2019 - Moto GP 2019

info Zdroj: Deník / Attila Racek 12/50 Brno 04.08.2019 - Moto GP 2019 - Marc Marquez

info Zdroj: Deník / Attila Racek 13/50 Brno 04.08.2019 - Moto GP 2019 - Marc Marquez

info Zdroj: Deník / Attila Racek 14/50 Brno 04.08.2019 - Moto GP 2019 - Karel Abraham

info Zdroj: Deník / Attila Racek 15/50 Brno 04.08.2019 - Moto GP 2019 - Alex Rins

info Zdroj: Deník / Attila Racek 16/50 Brno 04.08.2019 - Moto GP 2019 - Andrea Dovizioso

info Zdroj: Deník / Attila Racek 17/50 Brno 04.08.2019 - Moto GP 2019 - Valentino Rossi

info Zdroj: Deník / Attila Racek 18/50 Brno 04.08.2019 - Moto GP 2019

info Zdroj: Deník / Attila Racek 19/50 Brno 04.08.2019 - Moto GP 2019 - Marc Marquez

info Zdroj: Deník / Attila Racek 20/50 Brno 04.08.2019 - Moto GP 2019 - Valentino Rossi a Cal Crutchlow

info Zdroj: Deník / Attila Racek 21/50 Brno 04.08.2019 - Moto GP 2019 - Marc Marquez

info Zdroj: Deník / Attila Racek 22/50 Brno 04.08.2019 - Moto GP 2019 - Valentino Rossi a Cal Crutchlow

info Zdroj: Deník / Attila Racek 23/50 Brno 04.08.2019 - Moto GP 2019 - Sylvain Guintoli a Karel Abraham

info Zdroj: Deník / Attila Racek 24/50 Brno 04.08.2019 - Moto GP 2019 - Stefan Bradl

info Zdroj: Deník / Attila Racek 25/50 Brno 04.08.2019 - Moto GP 2019 - Marc Marquez

info Zdroj: Deník / Attila Racek 26/50 Brno 04.08.2019 - Moto GP 2019 - 1. Marc Marquez 2. Andrea Dovizioso 3. Jack Miller

info Zdroj: Deník / Attila Racek 27/50 Brno 04.08.2019 - Moto GP 2019 - 1. Marc Marquez 2. Andrea Dovizioso 3. Jack Miller

info Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň 28/50 Kvalifikace na Velkou cenu České republiky, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Brně 3. srpna 2019. Na snímku Valentino Rossi (SPA).

info Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň 29/50 Warmp up MotoGP před Velkou cenu České republiky, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Brně 4. srpna 2019. Na snímku Valentino Rossi (SPA).

info Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň 30/50 Finálový závod MotoGP Velká cena České republiky, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Brně 4. srpna 2019. Na snímku Valentino Rossi (SPA).

info Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň 31/50 Finálový závod MotoGP Velká cena České republiky, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Brně 4. srpna 2019. Na snímku Karel Abraham (CZE).

info Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň 32/50 Finálový závod MotoGP Velká cena České republiky, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Brně 4. srpna 2019. Na snímku Karel Abraham (CZE).

info Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň 33/50 Finálový závod MotoGP Velká cena České republiky, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Brně 4. srpna 2019. Na snímku Valentino Rossi (SPA).

info Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň 34/50 Finálový závod MotoGP Velká cena České republiky, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Brně 4. srpna 2019. Na snímku Karel Abraham (CZE).

info Zdroj: Deník / Attila Racek 35/50 Brno 04.08.2019 - Moto GP 2019 - Karel Abraham

info Zdroj: Deník / Attila Racek 36/50 Brno 04.08.2019 - Moto GP 2019 - Valentino Rossi

info Zdroj: Deník / Attila Racek 37/50 Brno 04.08.2019 - Moto GP 2019 - Sylvain Guintoli a Karel Abraham

info Zdroj: Deník / Eliška Gáfriková 38/50 Brno - Fanoušci ze zaplněných tribun sledovali závody letošní motocyklové Velké ceny na brněnském Masarykově okruhu.

info Zdroj: Deník / Eliška Gáfriková 39/50 Fanoušci ze zaplněných tribun sledují závody motocyklové Velké ceny na brněnském Masarykově okruhu.

info Zdroj: Deník / Eliška Gáfriková 40/50 Brno - Fanoušci ze zaplněných tribun sledovali závody letošní motocyklové Velké ceny na brněnském Masarykově okruhu.

info Zdroj: Deník / Eliška Gáfriková 41/50 Brno - Fanoušci ze zaplněných tribun sledovali závody letošní motocyklové Velké ceny na brněnském Masarykově okruhu.

info Zdroj: Deník / Eliška Gáfriková 42/50 Brno - Fanoušci ze zaplněných tribun sledovali závody letošní motocyklové Velké ceny na brněnském Masarykově okruhu.

info Zdroj: Deník / Attila Racek 43/50 Brno 04.08.2019 - Moto GP 2019 - Marc Marquez

info Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň 44/50 Finálový závod MotoGP Velká cena České republiky, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Brně 4. srpna 2019. Na snímku Marc Marquez (SPA).

info Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň 45/50 Finálový závod MotoGP Velká cena České republiky, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Brně 4. srpna 2019. Na snímku Marc Marquez (SPA).

info Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň 46/50 Finálový závod MotoGP Velká cena České republiky, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Brně 4. srpna 2019. Na snímku Marc Marquez (SPA).

info Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň 47/50 Závod MotoGP Velká cena České republiky, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Brně.

info Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň 48/50 Finálový závod MotoGP Velká cena České republiky, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Brně 4. srpna 2019. Na snímku Marc Marquez (SPA).

info Zdroj: Deník / Attila Racek 49/50 Brno 04.08.2019 - Moto GP 2019 - Marc Marquez

info Zdroj: Deník / Attila Racek 50/50 Brno 04.08.2019 - Moto GP 2019 - Marc Marquez

Sloučení nemocnic nedopadlo

Mezi nepovedené kroky končícího volebního období určitě patří také plán sloučit devět krajských nemocnic v jednu akciovou společnost. Právě tuto formu vybrali v roce 2022 krajští radní jako nejvhodnější.

Podkladem jim byla studie proveditelnosti sloučení krajských nemocnic z roku 2020. Na hlavy představitel kraje se ale brzy snesla kritika za to, že rozhodnutí učinili bez důkladné komunikace s dotčenými. Nastala i změna v pozici radního pro zdravotnictví, kde skončil Jiří Kasala z ODS.

Zdravotníci z krajských nemocnic, které nyní fungují jako příspěvkové organizace, upozorňovali na to, že v akciové společnosti by neměli tabulkově určené odměny za služby. Ty by pak mohly být nižší v řádech tisíců korun měsíčně. Odpůrci sloučení sepsali petici, která na konci roku 2022 obsahovala čtrnáct tisíc podpisů.

„Dva roky bylo ticho po pěšině, poté znenadání měla být transformace schválena. Bez náležité odborné přípravy, bez odborné diskuse, bez shody koalice s opozicí, bez vysvětlovací kampaně směrem k veřejnosti i zdravotníkům. Jinak to dopadnout nemohlo," vyjádřil se bývalý radní pro oblast zdravotnictví a nynější opoziční zastupitel Milan Vojta.

Bod, který už byl nachystaný na zastupitelstvo, nakonec vedení kraje stáhlo. „Byl to plánovaný krok, který se nestal, takže to můžeme brát jako neúspěch. Ale nemyslím, že by se to jakýmkoliv způsobem projevilo v kvalitě zdravotnictví. Byla to plánovaná organizační změna, u které byl odpor a chápali jsme, že to není dobře vysvětlené, proto jsme se rozhodli tento krok odložit," vysvětlil Grolich.

Na konci loňského roku krajští radní odhlasovali jako prozatimní kompromis založení společnosti Jihomoravská zdravotní. Od letoška se stará třeba o levnější nákupy léků.

Kumulace funkcí

Výtky zaznívaly také ke kumulaci funkcí některých představitel kraje. Například náměstek hejtmana pro oblast školství Jiří Nantl si kromě práce jako ředitel Ceitecu vzal pod sebe na kraji během stávajícího volebního období ještě oblast zdravotnictví. Loni posty na kraji opustil a odešel na ministerstvo školství.

Další náměstek František Lukl v roce 2020 zvažoval, že některé funkce, v nichž působí opustí. Nakonec tak neučinil.

„V současné době jsem na kraji v neuvolněné funkci. Pokud by se to změnilo, zvažoval bych setrvání v mých ostatních pozicích. Dnes se to dá zvládnout, neboť se vzájemně doplňují. Je to samozřejmě na úkor volného času a rodiny. To budu chtít do budoucna změnit," přiznal náměstek hejtmana, starosta Kyjova a předseda Svazu měst a obcí Lukl.

Podle politologa Otto Eibla z Masarykovy univerzity může politik zvládat i více funkcí, pokud má kolem sebe schopný tým odborníků. „Čas, který politik má, ale není neomezený a nemusí to působit dobře. Neodsuzoval bych to, ale ani nechválil. V rámci volebního boje se vede debata o tom, že to není v pořádku, ale zatím nevidíme rozuzlení a ke kumulacím pořách dochází," sdělil politolog. Více funkcí měli i někteří představitelé předchozího vedení kraje.

Nové krajské vlaky v provozu

Unikátní mezi všemi čtrnácti kraji je ten Jihomoravský díky vlastním sedmatřiceti elektrickým vlakovým soupravám. Stály šest a půl miliardy korun. Všechny jsou v provozu od poloviny loňského roku.

„Je to jeden z mála projektů, který přežil tři volební období, což je dobře. Většina členů zastupitelstva vnímala důležitost toho projektu. Jsem rád, že nynější vedení kraje to dotáhlo do konce," řekl někdejší náměstek hejtmana pro dopravu Roman Hanák, který měl projekt od začátku na starosti.

Přiznal, že to byl od Jihomoravského kraje odvážný krok. Od té doby se žádný kraj k něčemu podobnému nechystal a zřejmě už ani neodhodlá, jelikož by nezískal tak velkou dotaci od Evropské unie, která by pokryla většinu nákladů. „Ostatní kraje nakupovaly prostřednictvím dopravců. Jen my ne," podotkl Hanák.

Hejtman Grolich oceňuje, že vlaky jsou úplně nové. A ne repasované, tedy rekonstruované, jak se často stává při obnově vozového parku jednotlivých dopravců. „Přinesly extrémní změnu v komfortu cestujících," má radost Grolich.

Rekordní peníze na opravy krajských silnic

Vedení kraje také navýšilo peníze na krajské silnice. Letos na ně putuje nejvyšší obnos v historii. Loni měla jihomoravská Správa a údržba silnic na rekonstrukce cest a mostů zhruba sedm set milionů korun, v rozpočtu na letošní rok vedení kraje vyčlenilo 1,7 miliardy. A tato částka se postupně navýšila až k dvěma a půl miliardám. V plánu je zhruba 150 projektů, včetně oprav silnic a mostů.

Nynější náměstek hejtmana pro dopravu Jiří Crha má ambici v příštích čtyřech letech dát do krajských silnic, kde je historicky velký deficit, až dvanáct miliard korun. „Ale bude záležet na tom, jestli projde novela k rozpočtovému určení daní," sdělil Crha. Vedení kraje si zároveň uvědomuje, že pokud lidé nemají opravenou silnici, po které jezdí do práce, nevnímají, že na druhém konci kraje je více opravených cest.

Se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje dlouhodobě spolupracuje Centrum dopravního výzkumu. A to zejména v oblasti bezpečnosti silničního provozu.

„Řešíme pro krajské silničáře veřejné zakázky na diagnostiky vozovek, audity bezpečnosti silničního provozu a podobně. Spolupracujeme i v oblasti výzkumu v dopravě," nastínil ředitel divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií Centra dopravního výzkumu Pavel Havránek.

Začala stavba Sanatoria Pálava

Zařízení pro léčbu více než dvou stovek pacientů po těžkých úrazech nebo cévních mozkových příhodách roste od letošního března v Pasohlávkách na Brněnsku. Po letech příprav, které započalo ještě minulé vedení kraje.

„Projekt byl ke konci minulého volebního období ve vysokém stupni rozpracovanosti. Hodnotím pozitivně, že i současné vedení kraje v něm pokračovalo. Stavbu podporuji, přestože jsem toho názoru, že tento typ zařízení má budovat stát a ne kraj," zmínil zastupitel Vojta.

Stavba Sanatoria Pálava oficiálně začala. | Video: Deník/Michal Hrabal

Podobné zařízení jako Sanatorium Pálava zatím na jihu Moravy chybělo. Stavbu za více než třičtvrtě miliardy korun mají dělníci dokončit do zimy příštího roku. Podle odhadů má být první dva až tři roky toto zdravotnické zařízení ve ztrátě.

„Na jižní Moravě se dostala taková služba na každého třináctého, který ji potřeboval. Rozhodli jsme se, že tu možnost lidem chceme poskytnout," konstatoval Grolich.

Jedním z důvodů, proč sanatorium roste v Pasohlávkách, jsou podle něj sirné prameny, které s rehabilitací pomáhají. Jako důležitou Grolich uvedl také téměř třistamilionovou dotaci od státu.

Podle politologa Eibla se někteří voliči rozhodují právě podle výkonu politiků. Jejich volba je ale zároveň ovlivněná i vztahem, který k politikům a stranám, jenž zastupují, mají. „Buď můžou mít voliči z dlouhého seznamu úspěchů v kampani pocit, že je dlouhý a máme se tu dobře, nebo uvidí stranické logo a dále zprávu nevnímají," poznamenal.