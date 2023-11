/FOTO, VIDEO/ Stav silnice druhé třídy v Kotvrdovicích na Blanensku pil řidičům krev hodně dlouho. Kvůli rozbité vozovce ho mnozí označovali za tankodrom. Nejrozbitější místa silničáři flikovali záplatami, které však nikdy dlouho nevydržely.

V Kotvrdovicích opraví část rozbitého průtahu obcí. | Video: Deník/Jan Charvát

„Po létech slibů se po tom nedá vůbec jezdit, denně tady projedou tisíce aut včetně kamionů. V Blansku a jeho okolí jsou opravené i silnice nižších tříd, tak snad by se mohlo už konečně dostat i na tuto krajskou silnici,“ napsal před časem Deníku v reakci na text o letošních opravách silnic v regionu Zdeněk Hédl z Kotvrdovic.

Tento týden si dělníci vzali do parády nejponičenější úsek v kopci a prudké zatáčce na okraji obce ve směru na Lipovec a Senetářov. Podle informací krajských silničářů vyfrézují a položí nový povrch na zhruba dvě stě padesáti metrech silnice. „Rozpočet zakázky je zhruba milion a půl korun,“ informovali na svém webu.

Práce pokračují za částečné uzavírky. Dopravu na okraji Kotvrdovic budou přibližně týden řídit semafory. Úsek bude průjezdný vždy jedním pruhem.

A jak to vypadá se zbývající částí poškozeného průtahu? „Kotvrdovice projednávají klíčovou investici v podobě vybudování oddílné splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod. Chceme s obcí vyvolat jednání. Pokud nebudeme znát jejich stanovisko, kdy by k výstavbě kanalizace mělo dojít, nemůžeme se do rekonstrukce průtahu v nejbližší době pustit. Nebylo by to hospodárné, pokud by se pak musela opravená silnice v krátkém časovém úseku hned zase rozkopat. Nyní se proto opraví jen nejrizikovější úsek,“ řekl ve čtvrtek Deníku Rovnost za krajské silničáře vedoucí oblasti Sever Miloš Bažant.