Lom v Šošůvce rozčeřili otužilci. V chladné vodě si s nimi zaplaval i herec Nový

Čiperného blonďatého hošíka doprovází rodiče a babička. „A taky poplavu na lodičce. Už jsem byl na Lipně, nemám vůbec strach a mám tři roky,“ dodává klučina.

Na jednu z prvních sobotních prohlídek se dopoledne chystají také manželé Slavíkovi z Benešova u Boskovic. Přijeli se synem Michalem a dcerou Gabrielou. „Děti přilákaly kostýmy a my se těšíme na to ostatní. V Punkevních jeskyních jsme už v minulosti byli. Super výlet a prohlídka. Rádi jsme přijeli znovu,“ říká Libor Slavík.

Syn Michal se těší na to, co ho při prohlídce v podzemí čeká. „Viděl jsem už vodníky a pračlověka. Těším se. Nevím, co se bude dít, nechám se překvapit,“ usmívá se školák.

Vyprodáno! Kostýmované prohlídky přilákaly v sobotu do Punkevních jeskyní stovky lidí.Zdroj: Deník/Jan Charvát

Kostýmové prohlídky se do Punkevních jeskyní vrací pro čtyřech letech. Pauzu v minulosti měly hlavně kvůli epidemii koronaviru. Trasa je stejná jako při klasických prohlídkách, včetně dna propasti Macochy a plavby elektrickými loděmi se zastávkou v Masarykově dómu. Na programu je jich v sobotu dvacet. Akce se koná jednou ročně.

„Věřím, že si to užijí všichni. Průvodci i návštěvníci. V minulosti měly kostýmované prohlídky vždy velký úspěch. Letos také. Je vyprodáno už dopředu,“ vysvětluje za pokladní přepážkou dispečerka provozu a průvodkyně Jaromíra Krpcová Badalová.

V sobotu mají návštěvníci Punkevních jeskyní navíc štěstí, že si užijí celou plavbu. Ta musela být totiž v předchozích dnech zkrácená, kvůli vysoké hladině podzemní říčky Punkvy. Jednu z elektrických lodí řídí student z Brna Martin Zikmund alias Kapitán Titanic. Jeho kostým je dokonalý.

„Přezdívku Titanic mám z tábora, kde jsem v bazénu z legrace potápěl kamarády. Dnes se tak jmenuje i má loď. Vymyslel jsem si speciální historky k tomuto legendárnímu plavidlu. Snad se budou turistům líbit a nepotopíme se,“ vtipkuje mladík, který si v Moravském krasu řízením lodi vydělává na brigádě už téměř dva roky.

V kostýmu protřelého mořského vlka provází turisty také jeho parťák Vojtěch Štrajt. Na lodi vyráží opásaný stylovou kotvou a také s nezbytnou dýmkou. „Mám připravenou spoustu historek ze života mořských vlků. Je tam hodně alkoholu, žen a dobrodružství. Když bude potřeba, zapojím ruce a nohy,“ směje se dvacetiletý student.

O půl desáté míří do nitra Punkevních jeskyní první výprava. Vedou ji průvodci namaskovaní jako krasoví badatelé. První prostory suché části Punkevních jeskyní – Přední dóm a z něj sestupná chodba vyplněná sedimenty – byly objeveny 26. září 1909. Další části suché větve zmapovali průzkumníci v letech 1910 až 1914.

Suchá část byla se dnem Macochy propojena 30. ledna 1914. První prostory vodní plavby byly odhaleny po postupném odstřelu ve vývěru Punkvy 24. září 1920. Následně tým Karla Absolona odkryl další části proti proudu směrem k Macoše a také suché Pohádkové jeskyně s Masarykovým dómem, 30. března 1921 byla zpřístupněna tato část turistům na člunech.

V dalších letech pokračoval postupný výzkum podzemního toku směrem k Macoše. Poslední překážka, Zlý sifon, byla překonána 5. února 1933.

„Strop systému v plavební hladině normálního vodního stavu byl sestřelen a od 1. července 1933 začaly klasické prohlídky s celou vodní plavbou. V roce 2023 si Punkevní jeskyně prohlédlo 210 tisíc návštěvníků,“ popisuje historii turisticky atraktivní lokality mluvčí Správy jeskyní České republiky Pavel Gejdoš. Punkevní jeskyně jsou jedny ze čtrnácti jeskyní v republice, jejichž provoz zmíněná organizace zajišťuje.