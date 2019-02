Lipovec /FOTOGALERIE, VIDEO/ – Základem je dobré založení. Čím lepší je totiž kvas, tím lepší bude pálenka. To je podle předsedy lipoveckých zahrádkářů Antonína Dvořáka základní pravidlo, jak vypálit dobrou slivovici. Je sobotní dopoledne a stoly v sokolském domě v Lipovci se prohýbají pod lahvemi s dvaasedmdesáti vzorky. V plném proudu je tam patnáctý ročník koštu slivovice.

Právě před víc než patnácti lety se Lipovečtí sešli na koštu v sousední vesnici. „Byli jsme se tam podívat, okoukali jsme, jak takovou akci pořádat a další rok už jsme se potkali u nás. Nicméně jsme začali v malém, konala se ve spolkové místnosti. Pak jsme se museli přestěhovat do sokolovny, protože zájem lidí byl větší a větší,“ vzpomíná Dvořák, který ještě ani v jednom z ročníků nevynechal příležitost představit i svou pálenku. „Zatím jsem ale nikdy nevyhrál, ale i dnes zde mám dva vzorky,“ dodává.



V Lipovci nerozlišují pálenky podle druhů ovoce, všechny vzorky jsou dohromady a lidé mezi nimi vybírají ten nejlepší. „Nevím, jestli bych si své poznal, myslím, že ne. Kdo má jaké číslo, vědí jen dva lidé. Ti co pálenky přebírají,“ vysvětluje Dvořák.

Přestože on jako pořadatel ochutnávat nemůže, ví o návštěvnících, kteří nebudou mít problém okoštovat všech dvaasedmdesát pálenek. „Jsou tady tři, kteří to zvládnou. Jednou jsme měli ještě o deset vzorků víc a všechny ochutnali,“ usmál se zahrádkář.



Nejspíš mezi nimi ale nebude Luděk Kolmačka. Přišel totiž až později a jeho sklenička zatím zeje prázdnotou. „Na všech dvaasedmdesát vzorků si ani nevěřím. Ty, které ochutnám, si ale pečlivě vyberu. A to podle vůně i podle doporučení kamarádů,“ plánuje muž. Na lipoveckém koštu platí za favorita. Už třikrát získal první místo, jednou druhé a jednou třetí. „Vyhrával jsem se švestkou a naposledy to byla hruška. I dnes tady mám švestku z loňského roku. Věřím si, je vynikající,“ je přesvědčený Kolmačka.

Podle něj byla obecně loni úroda výborná. „Pálilo se ze všeho – z třešní, jablek, švestek… Kdo chtěl, ten mač, neboli základ na dobrou kořalku, bez problému udělal,“ vychvaluje. I on souhlasí s Dvořákovým tipem na dokonalou kořalku. „Je třeba správné vykvašení. Ovoce musí čisté, žádné plesnivé, nahnilé a také musí být bez stopek,“ dodává obyvatel Lipovce.



O kus dál než on jsou s ochutnáváním Vojtěch Zouhar s manželkou Bohumilou. Ti na košt přišli podpořit místní zahrádkáře. Stejně jako každý rok. Podle Zouhara je letos kvalita vzorků velmi vyrovnaná. „Je to právě tím, že loni byl pro pálení dobrý rok. Ovoce bylo velmi vyzrálé. Jenže pak se kořalky hůř srovnávají. Když je chudší rok, víc vynikne opravdu dobrá, někdy se dokonce stalo, že jsem si říkal, že se některé moc nedají pít. Tak tomu dnes není,“ vysvětluje Zouhar.



Kromě manželů na akci dorazila i jejich dcera a zeť. Právě na ty trochu spoléhají s hodnocením těch nejlepších vzorků. „Vypiji maximálně tři čtyři, oni zvládnou víc. Ohodnotí je a já se přidám. Také jsme dali tři vzorky – třešni, ryngli a meruňku. Za těmi si stojíme, ty se povedly,“ je pyšná Zouharová.



A i podle návštěvníků má na co. Akce se zúčastnilo sto devět lidí, čtyřiaosmdesát se zapojilo do hlasování. Třetí místo získal s třešňovicí František Koudelka, druhé místo obsadil Vlastimil Grim. Na pomyslnou bednu se pak postavil právě Vojtěch Zouhar se svou meruňkou.