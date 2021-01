Nejen na jihu Moravy, kde vznikl, ale po celé republice. Původně měl skončit začátkem ledna. „Mám velkou radost, že to má takovou odezvu i bez velké reklamy. I proto jsme původní termín o měsíc prodloužili,“ uvedl organizátor projektu podnikatel Vlastimil Chládek.

Na dobročinné účely věnoval na účet akce 50 tisíc korun. Za každý turisty ušlapaný kilometr pak jeho firma přidá další korunu. Sedmnáct kilometrů po pobřeží Atlantiku našlapala v závěru roku se svým synem například Kateřina Ostrá z Bořitova na Blanensku. „Nápad se mi líbil a navíc jsme podpořili dobrou věc. Se synem jsme byli zrovna v Portugalsku, tak jsme náš výšlap zapsali. Zrovna to vyšlo na den, kdy jsem se vypravili na nejzápadnější pevninský výběžek Portugalska a kontinentální Evropy. Cabo da Roca,“ řekla Deníku žena.

Další trasu naplánoval například Vladimír Velecký. „Jaroměr – Kuks – Jaroměr. Délka vycházky dvanáct kilometrů. Klidná trasa po cyklostezce. Na Kuksu je vždycky krásně,“ napsal na stránkách projektu.

Aktuálně je už na účtu přes 66 tisíc korun a zájemci mohou naplánovat a ujít do konce ledna další trasy. Po dvaceti tisících dostane blanenský Domov Olga, který se stará o mentálně postižené lidi. Stejnou částku pak odborný léčebný ústav Albertinum v Žamberku. Tam pomáhají pacientům s onemocněním dýchacích cest i lidem s duševními onemocněními. Další dvacet tisíc pak podpoří Nadační fond Vrba, který pomáhá ovdovělým rodinám s dětmi. „Nyní šlapeme pro spolek Človíček (One Little), který otevírá dveře do světa poznání a zážitků bez bariér. A jehož aktivity jsou vhodné pro děti se zdravotním a sociálním znevýhodněním,“ doplnil Chládek.

Na tradiční vycházku Moravským krasem vyrážela parta lidí na Blanensku už dvacet let. Vždy 29. prosince ji čekal zhruba patnáctikilometrový výšlap do přírody. Opekli si klobásy, popřáli zdraví a pohodu do nového roku, strávili krásný den s přáteli na čerstvém vzduchu.

Tradici nepřerušila ani letošní epidemie koronaviru. „Byla by obrovská škoda tradici rušit. Proto se vymyslela tato varianta, kdy vyrážely menší skupiny lidí na vlastní pěst. Kdekoliv po republice i v zahraničí. Chtěl jsem, aby to mělo nějaký dobročinný přesah a reakci na současnou situaci ohledně epidemie koronaviru. Příští vycházka se snad už vrátí do starých kolejí,“ uzavřel Chládek.