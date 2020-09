Celý kraj svítí od pátku na koronavirovém semaforu ministerstva zdravotnictví zeleně. Nově přibylo Břeclavsko, Vyškovsko a Znojemsko. Jedná se o první stupeň pohotovosti bez komunitního přenosu.

Od začátku pandemie se v kraji do čtvrteční půlnoci nakazilo koronavirem 3061 lidí. Aktuálně nemocných je v kraji 917. „V karanténě je nyní více než devět set obyvatel jižní Moravy. Případy onemocnění Covid-19 jsme zaznamenali v osmatřiceti školských zařízení ve všech okresech kraje," informovala ředitelka proepidemického odboru krajské hygieny Renata Ciupek. Nejvíce případů za čtvrtek opět přibylo v Brně, konkrétně 50.

Kvůli stále většímu přírůstku nakažených lidé od soboty nenavštíví své blízké v Masarykově onkologickém ústavu. „Návštěvy jsou od 19. 9. 2020 zakázány," uvedli zástupci zařízení na webových stránkách.

V kraji pořadatelé také postupně ruší mnohé akce. V pátek o zrušení dvou plánovaných událostí informovali na sociálních sítích zástupci brněnských Černovic. „Vzhledem k současnému vývoji jsme se rozhodli zrušit Oslavu 5. výročí Senior klubu na parníku, která se měla konat v sobotu devatenáctého září, a Svatováclavský jarmark a gulášfest, který se měl konat v sobotu šestadvacátého září," je napsáno ve stanovisku. První ze zmiňovaných akcí chtějí pořadatelé přesunout na říjen nebo na jaro, druhou odkládají do příštího roku.

Aktuální počty nakažených na jihu Moravy

Brno - 384

Brněnsko - 154

Blansko - 62

Břeclav - 26

Hodonín - 195

Vyškov - 46

Znojmo - 50

zdroj: KHS JMK

Jak již Deník Rovnost uvedl dříve, koronavirus omezil i činnost několika brněnských sportovních klubů. Nejdříve v říjnu se zpět na palubovku vrátí brněnští basketbalisté. Kvůli nákaze odložili zápasy v Děčíně, Hradci Králové a Nymburce, třináct hráčů a členů realizačního týmu mělo totiž pozitivní test na koronavirus. „Vzhledem ke skutečnostem a nařízením, která nyní musíme respektovat, požádal náš klub vedení soutěže o odložení ligových zápasů, než uplyne minimálních 10 dní povinné karantény. Pevně věříme, že po jejím odeznění se budeme moci vrátit do normálu a další odklady již nebudou nutné," napsal klub na své webové stránky.

V karanténě je i ženský tým Žabiny, jedna z hráček měla pozitivní nález nákazy. „V současné chvíli jsme úplně přerušili přípravu, čekáme na odběry a podle výsledků a podle zdravotního stavu hráček a členů realizačního týmu rozhodneme o dalším postupu,“ uvedl generální manažer Žabin Radek Šír.

Kvůli případu pozitivního testu na koronavirus se nyní musí obejít obyvatelé brněnské Bystrce bez tamní pobočky Knihovny Jiřího Mahena. „Od pondělí je z provozních důvodů do odvolání uzavřena pobočka v Bystrci ve Vondrákově ulici. Na pobočce byl potvrzen výskyt nemoci Covid-19. Při dodržení ochranných opatření je riziko možné nákazy velmi nízké. Termíny vrácení dokumentů a vyzvednutí rezervací byly posunuty do doby otevření. Knihy je možné vrátit do návratového boxu," informovali zástupci knihovny na webu.