V Lažanech staví hlídka dopoledne například Lukáše Skalníka z obce Bystré u Poličky z Pardubického kraje. Má vše v pořádku. „V neděli večer jsem si na internetu vytisknul formulář o cestě do zaměstnání a dnes ráno mi ho v práci potvrdili. Teď se vracím z Modřic domů. Kontrolou jsem prošel bez problémů,“ říká přes stažené okénko a s respirátorem na obličeji Skalník.

Několik set metrů od policejní hlídky přijíždí o chvíli později k lažanské prodejně potravin Tomáš Havelka. Žádné potvrzení od zaměstnavatele ani čestné prohlášení o důvodu své cesty nepotřebuje. Je to totiž místní. „Manželka mi už hlásila, že policisty na konci Lažan viděla. Já jsem místní, takže žádné lejstro kvůli omezenému pohybu nepotřebuji. Jedu jen kousek od domu nakoupit. Ale budu si to muset nastudovat, protože i když jsem v důchodu, přivydělávám si jako pokrývač. A zrovna máme nějakou zakázku na Břeclavsku, tak uvidím, jak to dopadne,“ říká Deníku důchodce.

Dodává, že omezení pohybu a kontroly policistů jsou vzhledem k aktuální situaci s epidemií koronaviru na místě. Zároveň doufá, že se vše brzy zklidní a vrátí do běžných kolejí. „S manželkou se nás omezení pohybu zatím moc netýká, ale třeba na větší nákupy jezdíme do supermarketu do Kuřimi. To je z Lažan asi sedm kilometrů, ale už jiný okres. Takže buď budeme muset do Blanska, to je asi patnáct kilometrů nebo nakoupit základní potraviny u nás,“ uzavírá muž.

Podle hlídky policistů mají řidiči mezi Lipůvkou a Lažany od pondělního rána potřebné dokumenty v pořádku. V terénu jsou už od pěti hodin ráno. „Při namátkových kontrolách jsme zastavili desítky aut. Zatím bylo vše v pořádku. Řidiči a cestující mají potřebné doklady s sebou a nařízení vlády dodržují. Žádný konflikt jsme řešit nemuseli. Potvrzení o pracovní cestě mají od zaměstnavatele v papírové podobě i elektronicky na mobilech,“ říká jeden z dopravních policistů.

Případné nedostatky a opomenutí podle jeho slov dnešní den zatím řeší domluvou. Potvrzení od zaměstnavatele, kopii dohody o provedení práce a respirátory si před pondělní cestou dala do auta také Michaela Bartošová z Kunštátu. Od pondělního rána rozváží po zákaznících na jižní Moravě velikonoční perníčky vyrobené v rodinné pekárně. „Zatím mě policisté nestavěli, ale snad mám vše v pořádku. Podle mě už z toho všeho musí být lidé otrávení, ale nedá se nic dělat. Snad jim udělají radost alespoň naše domácí perníčky,“ říká žena.

Další hlídka kontroluje motoristy na silnici I/43 na okraji Letovic. I zde podle policistů probíhá vše v klidu. Do oběda udělili jedinou pokutu. S bločkem odjížděl řidič, který před jízdou neočistil zcela zamrzlé přední sklo. U jiných to bylo bez problémů. „O víkendu jsem si nechal potvrdit protokol o cestě do zaměstnání. Takže silniční kontrola pro mě byla bez problémů. Já bych se na ně ale zaměřil až o víkendu, kdy nařízení může porušovat daleko více lidí. Třeba při cestě na výlety. Teď si myslím, že většina jede za prací a nemá to asi moc smysl kontrolovat. Navíc stačí čestné prohlášení a papír snese všechno,“ říká jeden z kontrolovaných řidičů Viktor Ženatý z Brna.

Hlídky budou na silnicích v regionu i v dalších dnech.