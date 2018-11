Kontrolovali přezuté zimní pneumatiky. Řidiči jsou připravení, zjistila policie

Blansko - Už přes čtyřicet let učí mladé i starší páry tančit a jak se chovat a nechovat ve společnosti. Manželé Alena a Jiří Míšenští z Blanska si stále užívají tance a možnosti předat ho zájemcům všech věkových kategorií. „Tančit nás s manželem stále i po těch letech baví a rádi to umění naučíme i ostatní. Za sebe mohu říci, že když si stoupnu na parket, všechny ostatní trable zmizí. Najednou je to jen hudba a pohyb,“ vysvětluje Míšenská.