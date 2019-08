Boskovice /FOTOGALERIE/ – Obyvatelé části židovské čtvrti v Boskovicích budou nosit separovaný odpad jinam, než byli dosud zvyklí. Nádoby na plast, papír a sklo už nestojí venku v ulici U Vážné studny. Město je přesunulo do jedné z garáží v bývalých masných krámech.

V Boskovicích přemístili kontejnery na separovaný odpad do garáže U Vážné studny. | Foto: aroslav Parma

„Kolem kontejnerů totiž vznikaly černé skládky a lidé do nich ukládali kde co. V této jedné z nejkouzelnějších lokalit ve městě to nepůsobilo dobře,“ uvedl boskovický starosta Jaroslav Dohnálek. O změně radnice obyvatele okolních ulic informovala.