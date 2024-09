„Z důvodu průniku spodní vody do vodojemu nedoporučujeme až do odvolání používat kohoutkovou vodu k pití. Vodu buď převařte nebo použijte balenou," informovali občany zástupci Svitávky na svém webu.

Městys s téměř dvěma tisíci obyvateli bojoval o víkendu s velkou vodou, která zaplavila některé zahrady, sklepy i silnice. Bylo to například v ulici U Koupaliště a na Josefa Čejky. Naštěstí se ale voda nedostala do obytných částí domů. I přes to se tu ale v sobotu ani v neděli hasiči nezastavili. „Plnili pytle pískem a následně rozváželi do ohrožených míst. V neděli večer se snažili vyčerpat vodu u mostku pod železniční tratí a obnovit provizorní lávku, ale bohužel z důvodu prosakování vody jim nešla voda odčerpat," shrnula situaci starostka Miroslava Zoubková.

Svítávkou protékají tři toky. Hlavní je řeka Svitava, dále její pravostranný přítok Sebránek a levý přítok Semíč. Hladiny všech vodních toků o víkendu nebezpečně stoupaly.