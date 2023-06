Ve středu před polednem však v Boskovicích nastupuje poměrně početná posádka. A pestrá. Turisté, příznivci železnice, bývalí i současní mašinfírové a také místní. Z nostalgie chtějí dát oblíbené trati sbohem.

Konec motoráků na sever od Boskovic. Jezdí poslední měsíc, nesouhlasu navzdory

„Neštěstím této dráhy je, že některé zastávky jsou mimo vesnice a pro řadu lidí je to problém. Navíc se v poslední době přenastavily spoje na úkor vlaků. Přijde mi, že autobusy jsou protěžované. Slyším to od cestujících, co tudy jezdí pravidelně. Po víkendu zmizí bez náhrady kus historie,“ povídá před nastoupením do motoráku například Miroslav Hřib z Velkých Opatovic.

Jednu z posledních jízd si ve středu nenechává ujít ani důchodkyně Marie Korbelová ze stejného města na severu Blanenska. „Z Velkých Opatovic jsem před šedesáti lety jezdila vlakem do učení do Koryčan. Jsou to vzpomínky na mládí. Popravdě jsme ale později víc jezdili autobusy, protože manžel pracoval u ČSAD,“ vysvětluje žena.

V kočárku veze z Boskovic do nedalekého Šebetova malou dcerku máma Kateřina. Udělala si výlet s kamarádkou. „Je mi z toho smutno. Lokálku jsem využívala pravidelně při cestě za prací do Brna i zpět. Bylo to pro mě pohodlnější. Dá se projít, zajít si na záchod,“ vypráví.

Vlak má podle svých slov mnohem raději než auto. I kvůli kolonám. „Škoda, že se do trati víc neinvestovalo. Neudělalo se víc zastávek a blíž k centrům obcí. Mohla to být s nadsázkou taková vesnická tramvaj. Vadí mi, že se nesmyslně předělaly jízdní řády, tak aby lidé museli jezdit autobusy nebo auty. Přitom vlak je rychlejší, autobusy vesnice objíždějí. Vlakem jsem byla v Boskovicích od nás za patnáct minut, autobusem asi za půl hodiny,“ srovnává žena.

Podobné názory slýchá od cestujících denně průvodčí Jan Majerech, který na této lokálce jede ve středu svoji poslední služební jízdu. Na košili má černobílou placku s upoutávkou na poslední smuteční jízdu, kterou na sobotu připravují železničáři z regionu.

„Lidi říkají, my bychom vlakem tady jezdili, ale! Nadávají, že se ubraly spoje a ty stávající jezdí chaoticky. Nenavazují tak jako dřív. Je to škoda, za mě je zdejší lokálka hodně rodinná a pohodová,“ usmívá se mladý průvodčí z Blanska.

Za okny jedoucího motoráku směrem k Velkým Opatovicím zatím pomalu ubíhá krajina. Většina cestujících ji fotografuje a na mobilní telefony natáčí na památku. Při zastávkách se snaží do záběru dostat výpravčí a obsluhu stanic.

„Myslím, že je to cílená likvidace. Kraj záměrně seškrtal spoje, kterými jezdilo hodně lidí do práce a do školy. Nahradil je autobusy. Po dvou letech si úředníci řekli, že vlakem nikdo nejezdí, tak ho zrušíme," nebere si servítky další z cestujících Martin Matal.

Po necelé půl hodině jízdy z Boskovic vlak zastavuje ve Velkých Opatovicích. Zpátky pojede za slabých třicet minut. Motorovou soupravu si fotografuje také průvodčí Václav z Prahy. „Mrzí mě, že vlaky budou nahrazeny autobusy nebo auty. Do Opatovic jsem jezdil moc rád na kolo na výlety. Teď si budu bohužel muset najít jiný kout,“ říká muž.

Při zpáteční cestě podává výpravčí v Šebetově do kabiny strojvedoucímu balíček s chlebíčky. I pro kolegy z Boskovic. „Mám dneska svátek. Kdybych věděla, že pojedou i novináři, tak nachystám i pro ně,“ usmívá se sympatická výpravčí do objektivu.

Do smíchu ale železničářům moc není. Na trati v regionu končí jedna dlouhá etapa a zda na této lokálce budou ještě někdy vlaky vozit cestující, není jasné. Provoz zůstává v podobně nákladní dopravy. Vlaky s nákladem by tudy měly projíždět zhruba třikrát týdně.

Existuje šance?

„Lidi dneska radši jezdí auty. Ale co když na to v budoucnu nebudou mít? Pokud se trať bude udržovat alespoň pro nákladní dopravu, je šance ji někdy znovu obnovit. Ale je spousta lokálek, u kterých už to nepůjde. I proto, z nostalgie, tudy dnes s kolegy strojvedoucími jedeme. Tento motorák jsme používali jako montážní stroj pro opravu trakčního vedení v brněnských Maloměřicích,“ vzpomíná Josef Mojžíš z Blanska.

V sobotu pak železničáři motorák vyzdobí symbolicky smutečními věnci se stuhami a ve stanicích vyvěsí černé prapory. Pro cestující připraví drobné občerstvení a společně se s touto částí lokálky na severu Blanenska rozloučí.