Podle jednatele společnosti Expal Jana Škopíka využijí dřevo z vánočního stromu s největší pravděpodobností jako palivo. „Zahřeje tak s trochou nadsázky vlastně dvakrát. Nejdříve byl ozdobený strom jako symbol Vánoc krásnou dominantou blanenského náměstí. Podle mého zahřál řadu lidí v této nelehké době na duši. Teď zase poslouží u někoho v kamnech jako palivo,“ řekl Škopík s tím, že dřevařská firma má s Blanskem dlouhodobou smlouvu na odkup a zužitkování dřevin pokácených pracovníky města.

V sousedních Boskovicích vydrží vánoční strom na Masarykově náměstí před tamní radnicí do úterý. Pak stejně jako v Blansku půjde k zemi. „Větve poputují podobně jako v předchozích letech do pohřební služby na dekorace. Část kmene poslouží pracovníkům odboru životního prostředí pro odborné účely a zbytek dřeva zlikvidujeme,“ řekl Deníku Petr Malach z městské společnosti Služby Boskovice.

Dar z Valachova

Tradiční symbol Vánoc darovali městu manželé Hudcovi z nedalekého Valchova. Šlo o desetimetrovou jedli ojíněnou. U domu si ji zasadili zhruba před třiceti lety. Krátce poté, co se do něj nastěhovali. „Jedličku jsem tehdy viděla v zahradnictví v Kunštátu a moc se mi líbila. Nyní už byl ale mohutný strom spíš na obtíž. Stínil nám dům a také mi kvůli němu v jeho okolí usychaly rostliny. Navíc jsem měla strach, že by ho mohl pokácet silný vítr. O tom, že jedli dáme pryč, jsme s manželem přemýšleli zhruba poslední tři roky,“ řekla před časem Deníku Jitka Hudcová.

V Blansku měli třináctimetrovou jedli bělokorou, kterou lesníci pokáceli poblíž Rudice. Mohutný strom rostl poblíž cesty Pokojná. Lesníci měli pro Blansko vytipováno zhruba osm stromů. „Někdo by si mohl myslet, že kácet takhle hezky vzrostlou jedličku na Vánoce je škoda. My se ale i vánoční strom snažíme vybírat tak, aby nedošlo k ekologické škodě na porostu. Tahle jedle rostla u cesty a dřív nebo později bychom ji museli pokácet. Kvůli tomu, že by zasahovala do míst lesnických svozů,“ uvedl na webu města Blanska zástupce vedoucího polesí Habrůvka Školního lesního podniku Křtiny Jakub Pokorný.