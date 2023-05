„Jezdím z Velkých Opatovic až do Brna. Studuji tam, takže jezdím vlakem minimálně dvakrát týdně a pokud to jde, vždy ho využívám. Je to mnohem pohodlnější, než přecpané autobusy linky 251 a 253, které ještě k tomu jezdí skoro zároveň,“ uvedla například Kateřina Smékalová z Velkých Opatovic, když podepsala petici za zachování osobní vlakové dopravy na této trati.