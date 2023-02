„Z mého pohledu je to kontroverzí téma. Vnímám, že ze strany města a vlastně i kraje nebyla historicky vzato dostatečná energie, aby se převod uskutečnil. Mít v zádech silného partnera, který je schopen zajistit lepší podmínky pro nemocnici v jeho síti, by mělo v regionu daleko silnější zvuk,“ řekl Štěpánský Deníku.

Uvedl, že v uplynulých letech se snažil nemocnici dostat do stavu, aby byl převod pod kraj technicky možný. „Věřím, že se to do značné míry povedlo. S městem však máme rozdílný názor na další směrování a budoucnost, proto odcházím,“ doplnil.

Rezignace podle něj přichází v době, kdy se díky dotacím podařilo obnovit velkou část technologií a platově se přiblížit krajským tabulkám. I přesto se Boskovičtí dlouhodobě potýkají hlavně s odchody lékařů na kliniky v Brně. „Řada z nich není místních a v Brně jim nabídnou prostě lepší podmínky. A region není schopný vyprodukovat za ně náhradu. I přes snahu se ne vždy daří lékaře v Boskovicích udržet. Jedná se o několik chybějících odborníků na vedoucích pozicích,“ dodal Štěpánský. Kam po odchodu z Boskovic zamíří, nechtěl zatím komentovat.

Na pozici jednatele městské nemocnice Štěpánský už jednou rezignoval před necelými dvěma lety. Tvrdil, že organizace potřebuje novou krev a dynamického manažera. Po jednání ze zástupci města ale nakonec výpověď stáhl. Do nemocnice nastoupil před sedmi lety jako ekonomický náměstek a po odchodu svého předchůdce Miloše Janečka zaujal jeho místo.

V nemocnici mu nyní vyprší smlouva k 7. březnu. V pátek boskovická radnice zároveň vypsala výběrové řízení na jeho nástupce s uzávěrkou podání přihlášek do 27. února. Podle starostky Boskovic Jany Syrovátkové o dalším vývoji a budoucnosti městské nemocnice, která aktuálně zaměstnává přes pět set lidí, jednali se Štěpánským od podzimního nástupu nové koalice na radnici.

„Měli jsme tři možnosti jak dál. Variantu, aby nemocnici provozoval soukromý subjekt, jsme zavrhli. Převod pod kraj není z našeho pohledu v horizontu několika let uskutečnitelný. Plánovaný holding krajských nemocnic nevznikl. Vyjednávání podmínek a případný převod není krátkodobá záležitost. Za nás je tak nyní převod pod kraj ve výhledu několika let prostě nemožný. Snažíme se pod záštitou města proto zabezpečit chod nemocnice a zachování zdravotnické péče minimálně v takovém rozsahu jako dosud,“ uvedla Syrovátková.

I ona potvrdila, že odchody kvalifikovaných lékařů jsou problém. Uvedla, že s rezignací dosavadního jednatele nejsou v tuto chvíli spojené další výpovědi klíčových zaměstnanců nemocnice. V nejbližší době podle ní vedení města chystá schůzku s tamními primáři.

„O žádné znepokojivé atmosféře mezi personálem nevím. Zprávu o hospodaření za loňský rok očekáváme v těchto dnech. Provoz nemocnice pod městem může být vnímán jako břímě, ale zároveň i jako výzva. Převodem pod kraj by nad ní město ztratilo kontrolu. Přece jen je to významný regionální zaměstnavatel. Záleží na tom jaké podmínky bychom vyjednali,“ informovala starostka.

Skeptický je k převodu zdravotnického zařízení pod kraj v nejbližších letech také boskovický místostarosta a krajský zastupitel Lukáš Holík. „Nebudeme si stavět žádné vzdušné zámky. Minimálně do roku 2024 není na kraj reálná možnost naši nemocnici převést. V tomto mezidobí musí ale naše nemocnice nějak ale fungovat,“ dodal Holík.