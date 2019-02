Jednatele městské nemocnice přitom mohou boskovičtí radní dosadit přímo. Právě tak to bylo před více než třemi lety v případě Miloše Janečka, bývalého senátora za ČSSD a šéfa brněnské úrazovky. Jeho předchůdce Dan Navrátil dostal tehdy výpověď bez udání důvodu. „Využili jsme zákona o obchodních korporacích. Odvolali jsme ho z funkce bez udání důvodu," uvedla tehdejší starostka Boskovic Hana Nedomová (ČSSD). Nyní je bývalé vedení města v opozici.

Obsazením výběrové komise se podle Dohnálka ještě zástupci města nezabývali. „S tím, aby v komisi seděli i zástupci opozice, nemám problém. Jsem však jen jeden z devíti radních,“ řekl starosta.

Na dotaz, jaký je důvod Janečkova odchodu, uvedl, že nemá politický podtext. „Nemám nabroušené politické kopí, které má modrou barvu a zapíchnu všechny, kdo modrou barvu nemají. S panem Janečkem jsme měli několik rozhovorů o dalším směrování nemocnice a cílech. Vyplynulo z toho, že nejsme na stejné vlnové délce nebo jak to mám nazvat. Prostě jsme se na určitých věcech neshodli. Pan jednatel požádal o ukončení výkonu funkce a rada města mu vyhověla,“ řekl Dohnálek.

V podobném duchu okomentoval svůj odchod i Miloš Janeček. „Vyjádření pana starosty znám jen z doslechu. Ale lze souhlasit s tím, že způsob vedení nemocnice je mezi námi diametrálně odlišný prakticky po všech stránkách. A proto jsem se domluvil na svém odchodu,“ uvedl osmašedesátiletý lékař.

S boskovickou nemocnicí je spojeno také jméno někdejšího ministra zdravotnictví Tomáše Julínka, který je členem ODS. Ten v minulosti v Boskovicích pracoval jako ekonomický náměstek, než také dostal výpověď. Podle soudu neprávem. S nemocnicí se soudil o úhradu ušlé mzdy, v současnosti je ve hře varianta mimosoudního vyrovnání.

Julínek v minulosti jako ministr Janečka odvolal z postu šéfa brněnské úrazovky. Janeček nesouhlasil s transformací úrazové nemocnice a přesunem části lékařského týmu do Bohunic.

Někteří lidé si myslí, že novým ředitelem boskovické nemocnice by mohl být právě Julínek. „Není to pravda. Nepočítáme s tím, i když do výběrového řízení se může přihlásit kdokoliv. Podle neoficiálních informací co mám, nemá pan Julínek zájem v boskovické nemocnici pracovat,“ dodal Jaroslav Dohnálek.