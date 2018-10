Konec dopravního zmatku v Letovicích. Řidiči už jezdí po nové křižovatce

Letovice – Autobusy, auta, chodci, obtížné parkování. Zmatky a nepřehledná situace. Průjezd centrem Letovic přes Masarykovo náměstí byl pro řadu řidičů velký adrenalin. Přestavba náměstí zůstávala léta pouze na papíře. Nyní už řidiči jezdí po nové křižovatce ve tvaru písmene T.

Novou variantu úprav západní části náměstí zastupitelé odsouhlasili před časem. „Silnice II/364, která prochází podélně Masarykovým náměstím, je nově hlavní silnicí a také nově obousměrná. Výjezd z Tyršovy ulice je vedlejší silnice. Dosavadní křižovatka byla pro řadu řidičů zmatečná. Je to první krok k přestavbě náměstí,“ uvedl letovický místostarosta Jiří Palbuchta.

Náměstí v novémÚpravy Masarykova náměstí v Letovicích na Blanensku mají zlepšit parkování v centru města, zjednodušit dopravu a přesunout autobusové zastávky.

Odhad nákladů byl přibližně čtyřicet milionů korun.



Nové značení ale řada řidičů kritizuje a podle nich mohlo počkat až na velké stavební úpravy. Jiní jsou spokojení. „Napřed všichni nadávají, že je náměstí hnusné. A když se tam konečně začne něco dělat, tak jsou všichni pro změnu zhnusení. Nikdo neřeší, proč to tam je a jestli to třeba nemá nějaký smysl vzhledem k plánované rekonstrukci,“ uvedl na sociální síti Ondřej Hökl.



Autobusy v současnosti zastavují v Tyršově ulici. Podle Palbuchty se zatím jedná o dočasné řešení, než se naplno rozběhnou rozsáhlé stavební úpravy náměstí. Těm by měla předcházet rekonstrukce kanalizace a přeložky sítí. „Jak budou úpravy náměstí pokračovat, to už bude otázka na nové vedení města,“ dodal.