Konec bezplatné třídenní nemocenské? Firmy jsou proti, kvůli zneužívání

Jižní Morava – Pozdvižení vyvolala před pár dny u šéfů firem dohoda hnutí ANO a ČSSD o zrušení prvních tří dnů nemocenské zdarma. Po krachu politických jednání o nové vládní koalici je však stvrzení změny nejasné. „Když už se systém po několika letech zažil, je špatné se vracet k předchozímu,“ reagoval například ředitel Sklářských strojů ve Znojmě Milan Večeřa.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Ota Bartovský

Že se dosavadní opatření s nevyplácením nemocenské za první tři dny osvědčilo, tvrdí také šéf společnosti Hamé Martin Štrupl. Pod firmu spadá i závod Fruta v Podivíně na Břeclavsku, který zaměstnává přes dvě stě lidí. „Systém funguje jako dobrá prevence vůči zneužívání. Není důvod od něj ustupovat. Zvláště, když české firmy nyní trpí obrovským nedostatkem pracovníků,“ vyjádřil se Štrupl.

Večeřa je také přesvědčený, že po změně by přibylo krátkodobých nemocí. Podobný názor má šéf České lékařské komory na Břeclavsku Karel Klanica. „Na praktické lékaře by byl patrně větší tlak od lidí, aby jim psali neschopenky,“ upozornil.

Co navrhli:

• Zaměstnavatelé by platili stejně jako dosud nemocenskou po deset dní, nově ale už od 1. do 11. dne nemoci. Teď platí od 4. dne nemoci a v 15. dnu povinnost přebírají zdravotní pojišťovny.

• Nyní první tři dny nemoci lidé nedostávají nic.

Podle něj je lepší cestou širší zavádění takzvaných sick days, tedy nároku na několik dnů zdravotního volna ročně. „Tento benefit přispívá k lepším vztahům na pracovišti. Mohu to potvrdit ze zkušenosti,“ řekl Klanica, který má v Břeclavi gynekologickou praxi.

Sick days vnímá jako dobré řešení i předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. „Když nyní pacient nemá zaplacené první tři dny nemocenské, řeší to například dovolenou nebo náhradním volnem,“ konstatoval Šonka.

Prodejní referentka Jana Růžičková z Blanenska o navrhované úpravě ještě neslyšela. Placené první tři dny by ale uvítala. „Pro mě se nic nezmění, nehodlám toho zneužívat. Na druhé straně, pokud člověk onemocní jen krátkodobě, bude dobře, když dostane za první tři dny proplacenou nemocenskou,“ míní žena.

Odborář ze svazu Kovo Václav Potužník jednoznačně podporuje placení nemocenské od prvního dne. „Náhrada mzdy v prvních dnech nemocenské by měla dosahovat šedesáti procent průměrného hodinového hrubého výdělku,“ navrhl odborář působící na Břeclavsku a Hodonínsku.

Ve firmě Alps v Sebranicích na Blanensku se změny zatím neobávají. „Nyní si lidé rozmýšlejí, že když tři dny nemají zaplacené, jestli si raději nevezmou volno,“ uvedla účetní podniku Pavla Odehnalová.

Dalším velkým zaměstnavatelem je blanenská nemocnice. „Čekáme, jak se rozhodnou. Otázka je, kdo by to případně zaplatil,“ zamyslela se vedoucí personálního oddělení Eva Machačová.