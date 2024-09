Slavný tenorista Štefan Margita přijede do Blanska s koncertním programem Rež, rež, rež 4. listopadu. Ten se měl původně konat v září, ale kvůli povodním ho organizátoři přeložili na náhradní termín. Informovala o tom pořadatelka Monika Trávníčková.

Štefan Margita měl původně v Dělnickém domě v Blansku vystoupit 18. září. Česko ale zasáhly vydatné deště a následně povodně. Kvůli mimořádné situaci proto umělec akci zrušil.

Nový termín je tedy pondělí 4. listopadu od 19.00. Fanoušci se mohou těšit na populární písně jako Ach, synku, synku, To ta helpa, Išel Macek do Malacek. Kromě toho zazní i další atraktivní skladby, jako například Jaká to nádhera, Když mne stará matka (A. Dvořák) nebo Sporting Life G. Gerschwina.

| Video: Youtube

Kvůli zranění a následné operaci Petra Nárožného se ale úplně zrušila divadelní hra S tvojí dcerou ne. Akce byla v plánu 12. listopadu. Více o tom píšeme v článku.