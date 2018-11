Komunisté ztrácí vliv. Voliče nám přebralo Babišovo ANO, zní ze strany

Jižní Morava /ANKETA/ – Zhruba o třetinu méně zastupitelů než před čtyřmi lety. S menším politickým vlivem musí počítat po letošních komunálních volbách zástupci komunistů na jihu Moravy. Ubývá jich v okresních městech, na brněnském magistrátu budou chybět poprvé od roku 1945.

Jedním z důvodů jejich slabého výsledku u voličů je menší počet sestavených kandidátek než před čtyřmi lety. „V našem okrese to bylo typické. V menších obcích jsme mandáty obhájili. Ve velkých městech jsme ztratili mírně, ale nejvíce jsme oslabili kvůli tomu, že jsme měli méně kandidátek,“ zdůvodnil místopředseda krajského výboru KSČM a blanenský zastupitel Emil Pernica.

Podle politologa Lubomíra Kopečka z brněnské Masarykovy univerzity je úbytek kandidátních listin u komunistů dlouhodobý proces. „Nevidím fenomén, který by to změnil. Umírají jim členové a má to tenhle dopad. Druhý efekt je spojený s celostátním poklesem podpory, což bylo vidět už ve sněmovních volbách,“ komentoval Kopeček.

Komunista Pernica vidí problém i v tom, že se jim nedaří oslovovat dostatek nestraníků, kteří by kandidovali za komunisty. „Je jich méně, než potřebujeme,“ přiznal místopředseda.

Zastupitelé KSČM

2018 (v kraji):

192 ve městech a obcích

8 v městských částech nebo obvodech

2014 (v kraji):

323 ve městech a obcích

27 v městských částech nebo obvodech

Z velkých měst dopadli komunisté nejhůř v Brně, kde už v zastupitelstvu nezasednou. Městský výbor se analýzou výsledků bude zabývat na svém zasedání v pondělí.

Jen dva mandáty získali komunisté v Břeclavi a ve Znojmě. Tam byli v končícím volebním období v koalici. „Přišli jsme o dva mandáty, a tím i o volební potenciál,“ uznal lídr znojemské kandidátky Petr Krátký.

Některé voliče jim podle něj přebraly jiné strany a hnutí. „Především ANO. Je to hnutí založené na jednom člověku. Lidé si ale neuvědomují, že v komunálních volbách Andrej Babiš nekandiduje,“ poznamenal Krátký.

Nejlépe dopadli z okresních měst komunisté v Hodoníně, i když i tam budou v opozici. Získali čtyři mandáty. „Komunistická strana má v Hodoníně silnou tradici. Na kandidátce jsou lidé, které obyvatelé znají a mají v nich důvěru,“ odůvodnila hodonínská zastupitelka a okresní předsedkyně strany Lenka Ingrová.