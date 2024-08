Zavřené jsou také v dřívějších ranních a naopak pozdějších odpoledních hodinách. V minulosti si na to stěžovali jak místní, tak turisté. „Já tam byla jednou. Ale několikrát se mi stalo, že byly veřejné toalety u kostela zavřené, zrovna když jsem si potřebovala nutně odskočit. Bylo to o víkendu a šla jsem zrovna z nějaké kulturní akce. Provozní doba je za mě nedostačující. Co má člověk dělat, když to na něj přijde. Může zkusit uprosit obsluhu v nějaké restauraci v centru, ale ta to nevidí ráda,“ řekla Deníku jedna z místních důchodkyň, která se představila jako Jarmila.

V podobném duchu mluvil i Ladislav Krésa, který do druhého největšího města v regionu přijíždí občas z obce Brťov-Jeneč. „Vlastně ani nevím, kde tady veřejné toalety na náměstí u radnice jsou. Popravdě jsem je zatím nepotřeboval a po značení se nedíval. Ale člověk nikdy neví, kdy to na něho přijde. Za mě by měly být v provozu od brzkých ranních hodin do noci. Co to je za veřejné toalety, když mají přes poledne zavřeno, jak říkáte. Takový záchod je na nic,“ poznamenal muž.