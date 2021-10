Do sociálních demokratů si rýpl například opoziční krajský zastupitel za Spolu pro Moravu a starosta Židlochovic Jan Vitula. „Koukal se někdo na S-reality, jestli už je tam Lidový dům? ptal se v narážce na hlavní sídlo sociálnědemokratické strany.

Koukal se někdo na S-reality, jestli už je tam Lidový dům? ? — Jan Vitula (@JanVitula) October 9, 2021

Náměstek hejtmana za ODS Jiří Nantl si zase pochvaloval volební neúspěch komunistů. „Úplně nejvíc mě ale nakonec těší výsledky od 5 % dolů. Gratulujeme a goodbye," zamával Nantl.

Úplně nejvíc mě ale nakonec těší výsledky od 5 % dolů. Gratulujeme a goodbye ? — Jiří Nantl (@jiri_nantl) October 9, 2021

O mnoho drsnější byl na Twitteru vzkaz místostarosty brněnských Židenic Petr Kunc.

K propadu sociálních demokratů se vyjádřil na Facebooku i jejich jihomoravský lídr Roman Onderka. „Čtvrt milionu vašich hlasů nestačilo na to, aby se ČSSD dostala do sněmovny. Zároveň je to ale potvrzení, že stále zastupujeme významnou část české společnosti. Máme teď čtyři roky na to, abychom získali zpět důvěru našich spoluobyvatel," napsal Onderka.