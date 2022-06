Nevšední událost si nenechaly po ránu ujít desítky lidí s fotoaparáty a mobilními telefony. „Takovou událost jsem přece nemohl prošvihnout. Je to historický okamžik. Pětačtyřicet let jsem jezdil s mašinou jako strojvedoucí. A přes Adamov ještě s párou na nákladních vlacích. Trať se za ty roky změnila k nepoznání,“ hlásil u zábradlí jeden z přihlížejících, pětasedmdesátiletý adamovský důchodce Miroslav Holeček.

Padesátimetrové těleso lávky o hmotnosti 46 tun zvedl do výšky jeřáb s nosností 500 tun a usadil je na piloty, kde byla provizorně podepřená. Později mají přijít na řadu přístupová rampa, která váží 54 tun a dvě schodiště od 18 do 30 tun. „Po aktivaci ložisek lávku usadíme do definitivní podoby. Pak se dokončí pochozí povrchy, betonáž a podle návrhu architekta povrchová úprava. Vše doplní osvětlení, kamerový systém, informační panely a ochranné mříže,“ řekl Deníku Rovnost projektový manažer stavební firmy Swietelsky Rail Jan Parchanski.

Po nové lávce by měli pěší začít chodit v polovině srpna. Původní nadchod nad tratí půjde v té době k zemi, stejně jako sousední technologická lávka, kterou nahradí nová. Rozsáhlé úpravy vlakového nádraží v Adamově jsou součástí rekonstrukce železničního koridoru mezi Brnem a Blanskem za 6 miliard korun. Ta odstartovala loni na podzim. Nové nádraží vyjde na 834 milionů. Zahrnuje obnovu kolejiště, opěrné a protihlukové stěny, modernější výpravní budovu a parkoviště pro 30 aut. Vlaky začnou na úseku Brno - Blansko jezdit od 12. prosince. „Stavební práce i přes mírné komplikace probíhají podle plánu. Podařilo se nám již z větší části dokončit umělé stavby a začínáme s pracemi na nástupištích a železničním spodku,“ okomentoval dosavadní postup prací Parchanski.

Pracuje se i v tunelech

Mezi Brnem a Adamovem dělníci pokračují ve výstavbě ocelových mostů přes řeku Svitavu a silnici. II/374. Na trati od Brna až do Blanska pak pracují kvůli bezpečnosti železničního provozu na úpravách skalních svahů. Napilno mají také v tamních tunelech, kde pokračují ražební, injektážní a izolační práce. Nový vzhled dostává také zastávka Babice nad Svitavou, kde vzniklo nové nástupiště. U odbočky Svitava se už rýsuje nový technologický objekt z prefabrikovaných dílců.

V Bílovicích nad Svitavou vybudují dělníci nový podchod, který zkrátí přístup od parkoviště k nástupišti směr Brno. „O podchod jsme moc stáli. U železniční stanice máme dopravní terminál, odkud jezdí autobusy. Pohyb lidí je tam velký. Vybudování podchodu je tam proto určitě na místě,“ sdělil již dříve starosta Bílovic nad Svitavou Miroslav Boháček.

Podle plánu postupují i další samostatné úpravy trati ve směru od Blanska na Českou Třebovou. Výstavba podchodu v zastávce Blansko město s přeložkami inženýrských sítí a pažením stěn pro budoucí podchod a také rekonstrukce mostu v Dolní Lhotě. Po zbrusu novém silničním mostě pak přejedou řidiči nad tratí přímo v centru Blanska. Z průtahu v ulici Svitavská do lokality Staré Blansko. „Železniční doprava v úseku Brno – Blansko bude zastavená do letošního prosince. Poté se na trať vrátí vlaky osobní dopravy a linka R19. Většinu dálkových spojů jsme odklonili už loni v dubnu na trať Brno – Havlíčkův Brod – Praha. Bylo to i kvůli modernizaci dalších úseků na koridoru. Na trati přes Českou Třebovou začnou tyto vlaky znovu jezdit po skončení rekonstrukce úseku Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí příští rok v červenci,“ upřesnila nedávno za Správu železnic mluvčí Nela Friebová.