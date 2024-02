Před boskovickými zastupiteli je nyní rozhodnutí, jak dál. „Pokud máme rozhodnout, kde bude knihovna, tak musí v ten samý moment padnout i to, kde bude nové Středisko volné času, které provozuje kraj. Jsou to dvě spojené nádoby. Vše konzultujeme s odborníky. Myslím, že na dubnovém zastupitelstvu bychom měli jednat, kde dané provozy budeme řešit,“ sdělil místostarosta dvanáctitisícového města na Blanensku Lukáš Holík s tím, že je potřeba na toto téma otevřít diskuzi.

„Zmíněné lokality mají ale také řadu nevýhod. Panský dvůr není v majetku města a je ve špatném technickém stavu. V Židovské čtvrti bychom byli zase omezení zastavitelnou plochou a menší prostorem pro parkování,“ uvedl Holík.

V bývalé budově O2 už Boskovičtí knihovnu před časem plánovali a mají na ni studii. Ale technický stav objektu není dobrý a je tam stále věcné břemeno. „V této souvislosti se hodí připomenout i boskovickou sokolovnu. Je to velký objekt v majetku města. Domnívám se, že by se na ni mělo podívat z hlediska možného využití ať už pro knihovnu nebo Středisko volného času,“ řekla zastupitelka Martina Přichystalová.

Tato možnost není podle Holíka zřejmě reálná, ale město ji prověří. Podobu komunitního centra s knihovnou navrhl v budově bývalého Zemědělského zásobování a nákupu navrhl architekt Zdeněk Fránek. Objekt nyní město pronajímá společnosti se zahradní technikou. Projekt byl opakovaně upraven na základě připomínek obyvatel z okolí.

„Hledaly se kompromisy ohledně výšky budovy, hluku a provozu. Výška se snížila, redukovalo se prosklení a obklady jsou navrženy v jiném provedení. Všechny připomínky jsme do projektu zapracovali, ale téměř ty samé se pak objevily v další fázi znovu,“ sdělil před časem na besedě s místními architekt Jiří Železný.

Ze současné situace je rozčarovaný dlouholetý šéf městské společnosti Kulturní zařízení města Boskovice Oldřich Kovář. „Beru to jako osobní prohru. Projektu nové knihovny jsem věnoval několik let života. Nechápu, že to ztroskotá na neústupném názoru jednoho člověka, který protestuje zřejmě z osobních důvodů. To snad ani nemůže být Boskovák. Je mi z toho smutno. Knihovna půjde teď zřejmě na dlouho k ledu a zelenou má projekt sportovního areálu Červené zahrady. Alespoň tak jsem to pochopil, že je s knihovnou potřeba začít znova a jinde,“ řekl Deníku Kovář.

V současnosti funguje městská knihovna v prostorách v ulici 9. května. Podle Kováře léta v nedůstojných podmínkách, ale s týmem srdcařů. „Tyto prostory jsou funkční ale nedůstojné. Zaměstnanci knihovny ovšem léta odvádějí perfektní práci. Svědčí o tom titul nejlepší knihovny Jihomoravského kraje, který Boskovice před lety získaly. Hodnotily se služby, ne prostory. Mám za to, že by si po více než čtvrtstoletí už čtenáři i pracovníci novou knihovnu zasloužili,“ dodal Kovář.

A co zmiňované Středisko volného času? To posledních padesát let sídlí v budově v ulici 17. listopadu, která však má už to nejlepší dávno za sebou. Zchátralý objekt vlastní město. Vedení Boskovic zvažuje, že pro krajskou organizaci, vybuduje v blízké budoucnosti lepší zázemí. Možnost přesunout ho do nedávno získané budovy bývalého skladu civilní obrany v ulici Svatopluka Čecha však padla. V něm totiž město chce vybudovat školku.

Nabízí se tak otázka, zda středisko nepřesunout právě do objektu bývalého Zemědělského zásobování a nákupu, kde krachuje plán s knihovnou. Zchátralý objekt, kde kraj nabízí volnočasové aktivity pro děti, pak zbourat a postavit na jeho místě knihovnu? I to je jedna z možností.