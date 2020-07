* 13. 7. 1910 Mastník u Třebíče

† 1. 2. 1974 Svitávka

V roce 1935 přijal kněžské svěcení. Za druhé světové války pomáhal ukrývat příbuzné Ludvíka Svobody, podílel na záchraně Židů před transporty do lágrů a pomohl i příbuzným Jana Kubiše při pronásledování nacisty za heydrichiády.

Po roce 1948 byl komunistickým jako katolický kněz a spisovatel pronásledován.

Sedm let se před úřady s pomocí farníků skrýval, v roce 1957 byl nakonec zatčen a v politickém procesu odsouzen na dvanáct let do vězení. Až po osmi letech mu úřady trest přerušily kvůli podlomenému zdraví. Po soudní rehabilitaci získal v roce 1968 i tehdy nutné úřední povolení k veřejné kněžské službě a působil ve Svitávce, kde také v roce 1974 zemřel.

Dokulil se také od mládí věnoval literatuře, patřil od okruhu autorů revue Akord. Vedle vlastní básnické tvorby se věnoval překladu a literární publicistice.