Jaro ještě ani nezačalo, přesto se na Blanensku již objevily první případy přisátí klíštětem. Samotní lékaři považují takhle brzký výskyt klíšťat za výjimečný.

„Řešil jsem již dva případy, je to unikátní. Za posledních třicet let lékařské praxe si pamatuju nanejvýš jeden případ, který by se udál takhle brzy,“ popsal praktický lékař Ivo Procházka.