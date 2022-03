Nákup zapomene, hudbě a dřevu se ale řezbář z Klepačova umí věnovat celý den

/FOTO, VIDEO/ Dláta, hoblíky, pilníky a smirkové papíry. Soustruh. To vše provází Josefa Fleka z blanenského Klepačova už od dětství. Láska k výrobě uměleckých věcí ze dřeva mu vydržela až do důchodového věku. Je to vidět už na první pohled, když člověk projede brankou u jeho rodinného domu.

Dřevo a kytara mě provází celý život, říká klepačovský řezbář Josef Flek. | Video: Deník/Jan Charvát

Stylové krmítko pro ptáky, rybníček na skalce hlídá vodník s vodníci a skřítci. A kus dál svítí z trávníku další socha. „Tak si tady hraji se dřevem. Je to úžasný materiál, který lze snadno opracovávat. S kovem je to horší, na to už jsou potřeba stroje,“ usmívá se na prahu svého království šestasedmdesátiletý muž. V garáži visí po stěnách podložky na myslivecké trofeje. V poličkách jsou vyskládané vyřezávané figurky zvířat, různé plastiky, talíře, poháry a několik šachových sad. V kotelně a dalších místnostech v suterénu domu je pak soustruh a fůra dalšího nářadí. „Část šachových figurek je vyrobená z javorového a část ze švestkového dřeva. To ale při vysychání praská, takže větší věci jako například talíře se musí lepit z více dílů,“ bere postupně do rukou jednotlivé výrobky řezbář. Na zámku v Lysicích objevili při obnově zahrady historický sklep, podívejte se Vůně dřeva se mu dostala pod kůži už jako klukovi, když se motal v otcově stolařské dílně. Učarovala mu práce na soustruhu a také pestrý svět nástrojů. „Otec se stolařině vyučil ještě za první republiky, takže řadu nástrojů znám jen v němčině. Ani nevím, jak se správě nazývají česky,“ směje se Flek. Dřevo je láska Původně chtěl pokračovat v otcových šlépějích. Plánoval stát se dřevomodelářem. Nakonec se ale vyučil jako nástrojář v blanenské Metře a po vojně absolvoval maturitní obor na jedovnické průmyslovce. Ani u tohoto odvětví ale nezůstal a nastoupil k policii, kde vydržel až do důchodu. „Dřevo je ale moje láska na celý život. Ráno se nasnídám a hned zapadnu do dílny. Trávím tam prakticky veškerý volný čas. Manželka mi kolikrát nadává, že jsem blázen. Je to ale můj svět. Navíc mám obrovskou radost, když moje výrobky někoho potěší. Hodně věcí jsem rozdal po kamarádech. Jenom šachových sad jsem vyrobil určitě víc než deset. Jen mě trochu mrzí, že nemám nástupce. Pátrám komu bych to všechno časem předal, ale mladí mají počítače, práce se dřevem je už asi neoslovuje,“ říká řezbář. Střecha nad hlavou: Blanenští nabídli uprchlíkům z Ukrajiny azylový dům Uvnitř domu hosté na jeho práci naráží na každém kroku. Ozdobné vyřezávané desky s různými uměleckými motivy nade dveřmi, rámy zrcadel, poličky a další. Nedávno také instaloval na okraji Klepačova do tamní dřevěné zoo u lesa, kterou založil jeho soused Vladimír Vaněk, sochu sovy a ručně vyřezávanou veverku. Sladké dřevo Své řemeslné umění Josef Flek opakovaně ukazoval například v Domě přírody Moravského krasu nebo na klepačovském statku Samsara. Dalším jeho celoživotní koníčkem je hudba a hra na „sladké dřevo.“ Kytara, kterou si v šedesátých letech koupil před nástupem na vojnu, stále stojí u Fleků v obýváku. Vedle modernější, dvanáctistrunné. „Když manžela pošlu na nákup, ať koupí tři věci, musím to napsat - aby na tu třetí věc nezapomněl. Jak má ale začít hrát na kytaru, vydrží klidně několik hodin. A písničky sype rovnou z hlavy. Určitě jich bude tisícovka,“ vstupuje do debaty manželka Miroslava. S partou kamarádů ve formaci Klepačovská sešlost hrají vrstevníkům v okolí. Kytary, housle, mandolína i bubny. Dokonce si nechali vyrobit stylová trika s logem. „Hudba mě provází celý život, stejně jako kytara. Díky ním mám krásné vzpomínky i na vojnu. V sobotu se tam chodilo na brigády na brambory. Jako hudebníci jsme se ale oblékli do svátečního a autobusem nás odvezli někam hrát. Škoda jen, že už nemůžu po operaci moc zpívat,“ dodává Flek a na rozloučenou hraje skladbu Tam u nebeských bran od Michala Tučného.

