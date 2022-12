Zdroj: Deník/Jan Charvát

„Chutnal jsem je smažené, ale ty špatně kloužou do krku. Stejně jako smažené řízky. Proto mi je kuchař udělá na přírodno, se slaninou a na víně. Tak snad budu pak moct sednout za volant, když je tam víno,“ vtipkuje muž, kterého by na rekordního jedlíka na první pohled tipoval málokdo. Váží totiž jen kolem pětasedmdesáti kilogramů.

Nevšední pochoutku v kuchyni sebranického motorestu podle Jana Věrného nejdříve namáčejí na den do mléka, aby se zbavila své typické vůně. Na přírodno ji dělají ale jen velmi zřídka. Vede smažená verze. „Recept na přírodno jsme odkoukali z pořadu pana Pohlreicha Ano šéfe!, kde ji v restauraci v Hodoníně vařil sympatický tyrolský kuchař v malé hospůdce. Ten bohužel letos zemřel. Běžně servírujeme porci sto padesát gramů. Jsem zvědavý, jak si jedlík poradí s kilogramovým množstvím,“ říká krátce před rekordním pokusem Věrný.

Maxijedlík Němec se na něj nějak zvlášť nepřipravuje. Půst podle svých slov v pátek nedržel. Před odjezdem si ráno dal chlebíčky a trochu vánočního cukroví. Když číšník přináší obrovský talíř s kouřícím pokrmem, jen poprosí časoměřiče o chvíli strpení, než trochu vychladne.

Pak už se jde na to. Tři, dva, jedna, start. A zaplněný motorest valí oči. Gigantická porce mizí v Němcových útrobách za dvě minuty a padesát osm vteřin! „Moc mi to chutnalo. To je pak na výkonu hned znát. Chuťově mi to připomínalo kuřecí, vůbec bych neřekl, že jím býčí žlázy. Výborně udělané to bylo. Dám si ještě smažené mimo soutěž. Příště třeba zkusím čas vylepšit a možná bych zvládl i dvě kila, když se s majitelem motorestu domluvím,“ usmívá se Němec.

Na talíři se nebojí vůbec ničeho. Je schopný spořádat i velmi brutální menu, které by běžného smrtelníka spolehlivě dostalo pod stůl nebo do nemocnice. Deník Rovnost o jeho výkonech pravidelně informuje.

Podle svých slov je zřejmě jediný člověk na světe, který dokáže sníst na posezení celou, zhruba půlkilovou, konzervu takzvaného surströmming. Jedná se o švédskou delikatesu z kvašených sleďů. Rybí pokrm se zároveň řadí mezi nejsmrdutější jídla na světě. Němec už při různých show snědl dvanáct těchto konzerv. Třináctou v létě spořádal na akci Vírský chilli drak.

„Konečně se mi podařilo získat certifikát na tento rekordní výkon. Ten bude nyní zapsán v České knize rekordů. Nevím, že by něco podobného dokázal jiný člověk na světě. Spořádat kvašené sledě je jedna věc, ale vypít i nálev z konzervy je úplně jiný level. Šíleně to smrdí. Navíc jsou v nálevu rozpuštěné asi čtyři lžíci soli,“ popsal nedávno extrémní výkon Němec.

Před časem zase spořádal na čas maxi porci kuřecích pařátků nebo bezmála deset tisíc sušených červů. Příští rok se chystá pošmáknout si na kachních embryích.