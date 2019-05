Kunštát – Sto vyrobených džbánů. Rok nato ze džbánů Kunštátští na akci Dobrý den, keramiko nainstalovali na náměstí před radnicí plastiku.

Kunštátská keramika - ilustrační foto. | Foto: archiv

Letos na třetím ročníku budou keramici na hrnčířských kruzích přímo před zraky návštěvníků vytáčet sto japonských misek na čaj matcha. Dvoudenní akci doplní workshopy točení na kruhu, ukázky výpalu dřevem i technikou „raku“ nebo prodejní výstava současné keramiky. Koná se v sobotu a v neděli. „Keramika může mít uměleckou hodnotu, ale musí být účelná, měla by se používat. No a co s dalšími sto džbány? Džbán je tradiční pro českou keramiku, miska na čaj je ve srovnání s ním exotická. V posledních letech jsme začali my Češi rozumět kávě. A učíme se rozumět čaji, pije se čím dál víc. Tak máme jistotu, že se ty misky vyrobené v Kunštátě využijí,“ informoval hlavní organizátor a keramik Nikola Seko.



Dodal, že na letošní ročník přehlídky se pořadatelé spojili s Českou barmanskou asociací a jejich sekcí teatenderů, tedy čajových specialistů. Právě oni pak pro misky najdou využití.